Arturo Aguiar y Alfredo Dufour, fueron los artistas sanjuaninos que resultaron estar dentro de la selección de los Premios Itaú de Artes Visuales en su edición nº11 del 2020. Como la pandemia interrumpió la tradicional muestra anual de manera presencial, esta vez, logró que las 64 obras de los creativos de todo el país sean llevadas al plano de la virtualidad, esto es, en una exposición digital dentro de la plataforma Google Arts. El hecho de entrar a esta 'galería virtual' representa para los propios autores, un hecho positivo, porque sus creaciones pueden estar a la vista de cualquier persona en cualquier parte del mundo. ¿Pero en una marca gigante como Google, los potenciará de alguna manera en su carrera? A este interrogante, DIARIO DE CUYO consultó a ambos protagonistas: 'Mi respuesta la resumo en una sola palabra: ojalá, que sea así. Para la difusión en una vidriera internacional suma mucho. Sé que a la Fundación Itaú le costó mucho trabajo para conseguir este modo de hacer la exposición. Finalmente se logró y me parece buenísimo', dijo el fotógrafo y artista visual, 'en el mundo del arte, que se den estas posibilidades, es como dar un salto de fe, desde el mismo momento en que se crea la obra, por eso espero que produzca resultados positivos'.

Arturo Aguiar. Fotógrafo, artista visual radicado en Buenos Aires.



Cuando la obra artística forma parte de la pinacoteca gigantesca de Google -hoy más que un buscador es una gran nube mundial de información- se vuelve semipública para todo aquel que tenga acceso a Internet. Al respecto, Aguiar, reflexionó sobre este fenómeno actual: 'me parece que es el nuevo aura de las cosas, antes se valoraban los objetos en presencia, en una galería o museo. Hoy la huella de la obra queda en un aura digital, posicionada en una escena del arte mundial. No creo que la obra digital quede almacenada, pienso que fluye, la gente lo consulta y me alegra que sea así. Y mi deseo es que la obra sea objeto de conocimiento, que provoque interrogantes, que movilice al espectador'. Aguiar fue seleccionado por su obra 'Celebrando la confusión', una imagen compuesta de luces analógicas con formas abstractas y fotografiadas con una cámara digital. El concepto fue 'confundir los géneros entre pintura y fotografía. Para el fotógrafo 'El uso de herramientas como Google, aunque tenga sus bemoles, hace que este caos de información de alguna manera se ordene un poco, no sé a qué lógica obedece, pero es algo que convivimos todos los días con ello y es imposible disociarnos hoy de estas estructuras', señaló.



Por su parte, Alfredo Dufour, quien hizo 'Rostro', cortometraje de videoinstalación animado por computadora, expresó: 'Espero que sí, que tenga buena recepción. La verdad que no tengo muy en claro la dimensión o el efecto pueda tener mi obra en la plataforma de Google Arts, que lo que entiendo, es un espacio utilizado por instituciones y museos. Pero sí, espero que tenga una mayor visibilidad'. Sin embargo, no hace una diferenciación entre un espacio virtual o físico para exponer: "tampoco tengo expectativas sobre cómo impactaría mi trabajo en ese sentido". Pero cuando el nombre figure en Google, ¿elevaría el status o prestigio del propio artista? Dufour respondió: "es parte de nuestro trabajo, es un camino necesario que hacemos para tener una fuente de ingreso, aunque no sé si nos legitime tanto, pero obviamente es un ladrillo más para construirse. No creo que nos facilite tantas cosas a corto plazo y tampoco me ponga en un lugar de privilegio un premio, pero sí es útil para hacerse visible", concluyó.