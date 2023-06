En un mercado de popuestas que abundan en plataformas digitales, en medios audiovisuales y redes sociales, se ha fortalecido la figura del 'músico-creador' o 'músico autogestor'. Esto es, de ser el productor, cantautor y hasta promotor de las propias producciones, roles que en tiempos de hegemonía de grandes discográficas, estaban bien diferenciados. Para quienes decidan emprender una carrera profesional. ¿Qué se necesita para crear, componer, producir y posicionarse en un circuito tan competitivo? Estos y otros interrogantes están latentes en algunos músicos principiantes que no saben cómo empezar. Ante esta necesidad, se concibió la creación de un taller de creación y producción musical dentro del Programa de Actividades de Formación del Chalet Cantoni Casa de Industrias Creativas. Esta capacitación inculcará cuáles son las principales herramientas para generar y desarrollar canciones de autor. El taller, que inicia el 15 de junio y se hace de forma gratuita, tendrá como formadores a Valentina Echegaray, Aldo Stordeur, Nahuel Aciar, Carla Raschella y Renzo Nievas. DIARIO DE CUYO consultó a Valentina y Aldo que se requiere para concebir un producto de calidad profesional. El rapero, partió de una premisa: 'la capacidad creativa en las personas no tiene límites. Solo que hay que estimularla de diferentes maneras. A la inspiración se debe trabajar en despertar el interés del oyente, en apelar a lluvia de ideas (brainstorm) y determinar qué emociones pueden inspirar para encontrar un estado de ánimo', sostuvo. Para él hay claves fundamentales que no deben dejarse de lado: 'Hay que tener instinto de autosuperación, desarrollar una inteligencia emocional que permita dominar las emociones a nuestro favor para crear, reconocer cuáles son los métodos que nos puedan servir'. Y continuó: 'es muy importante tener conocimientos en teoría y técnica musical; profundizar conocimientos sobre el lenguaje, la comprensión de texto e imágenes; la comprensión del entorno en el cual uno como artista se desenvuelve y lo más importante, confiar en uno mismo. Ahora, todos estos conceptos hay que ponerlos a prueba, porque sino quedará todo en humo', señaló. Si se entiende bien esta base, después vendrá la capacidad para usar y aprovechar los recursos técnicos y tecnológicos: 'todas las aplicaciones son bienvenidas, pero hay que saberlas aprovechar en función de lo que queremos crear'. Por último, manifestó Aldo que 'YouTube se ha convertido en la gran escuela de producción musical para los jóvenes, entonces hay que aplicar lo que hace YouTube en nuestra realidad y así se obtendrá buenos resultados. Antes sacar una canción tardabas 9 meses o tal vez años. Ahora lo podés lograr en un día'. Por su parte, Valentina, que hablará sobre el aspecto compositivo, la canción nace cuando 'el artista se conecta consigo mismo. Todos tenemos algo que contar y que decir. Hay que dejar que las emociones fluyan. Se trata de hacer consciente a todo lo que tenemos en el inconsciente y ponerlo en el papel'. Aquí lo que trata de explicar es contar con un sentido de la percepción y la observación del mundo cotidiano que rodea al músico. "No hay arte bueno o arte malo, cada uno lo debe generar mediante el autoconocimiento personal', puntualizó la cantante.



Sobre el taller

El 'Taller de creación y producción musical: herramientas artísticas y digitales' comenzará el 15 de junio. La actividad es gratuita y constará de seis clases semanales presenciales teórico-prácticas de tres horas cada una. Cada clase será un módulo temático y los principales contenidos son la introducción a la creación y composición, grabación en home studio, softwares de edición y experimentación sonora. Las inscripciones están abiertas hasta el 8 de junio.