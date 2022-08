Comienza un nuevo ciclo de funciones que propone el Instituto Nacional del Teatro en la provincia. Con la denominación 'Obras Públicas, consiste en una serie de espectáculos producidos por elencos independientes con presentaciones en salas públicas oficiales. Con una programación estructurada que durará desde esta semana (iniciará el miércoles 24 de agosto) hasta octubre, el ciclo contendrá puestas ya estrenadas pero apuntará esta vez a buscar nuevos públicos que se acerquen a lugares como la Sala Auditorio del Teatro del Bicentenario y Cine-Teatro Municipal de San Juan; y otras no convencionales para teatro, como el Centro Cultural Conte Grand.



Las obras han participado en otros ciclos anteriores como Argentina Florece, Generación Tec, Circuito Teatro Cardinal, Intervenciones Escénicas a Cielo Abierto, entre otros programas del INT. Al estar registrados los elencos en esa base de datos del organismo autárquico, a partir de esa base de datos el equipo de producción -integrado por artistas teatrales sanjuaninos- y la delegación provincial, confeccionaron la cartelera que tendrá dos modalidades. La primera será con funciones especiales gratuitas en horario diurno (a convenir) con uniones vecinales, PAMI, merenderos y otras instituciones; mientras que la segunda será con funciones para todo público, con entrada paga, en horario nocturno.



'La política del INT es fomentar el teatro independiente de la provincia, motorizando espectáculos y reconectando al público. Pese a la crisis y a la pandemia, buscamos darle continuidad a las lógicas de producción situadas en San Juan; y por otro lado, buscar nuevos públicos. La circularidad por los departamentos y localidades de la provincia es fundamental para generar nuevos focos de hacedores. Vincular al teatro como un trabajo y a la cultura como un derecho, son las líneas en que nos basamos para sostener estos programas', comentó a DIARIO DE CUYO Andrea Terranova, representante provincial del INT. Lo recaudado de la venta de tickets quedará para los elencos, con lo cual este ciclo sirve al mismo tiempo como un estímulo para la producción local.



Las entradas generales para todas las funciones son de $500. Pueden adquirirse en las respectivas boleterías de las salas y en los sitios virtuales Tuentrada.com, Eventbrite y agenda.municipiosanjuan.gob.ar. Los enlaces se encuentran en las cuentas oficiales del INT en Facebook e Instagram.

Desterrada

Miércoles 24/08. 21.30 hs. Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario (Córdoba y España)

Elenco: La Notannegra Teatro. Dirección: Natacha Sáez. Intérprete: Marta Sisterna. Asistencia y técnica: Lorena López.

Una actriz encerrada, desterrada de su cuerpo, del teatro. Al igual que Antígona. No puede actuar. Dos hermanas, encerradas, gritan o cantan. Dos botones verdes, las buscan, no vuelven ¿Las enterrarán juntas? Como Antígona. Desterrada del cuerpo y del teatro. Trata sobre una actriz que no puede actuar, que está desterrada del espacio teatral, de su lugar; y cuenta escenas que suceden en lo cotidiano a través de la ventana. Es un reflejo del encierro, del no poder estar en nuestros lugares habituales.





Galgo

Jueves 25/08. 21.30 hs. Cine Teatro Municipal de San Juan (Mitre 31 este)

Elenco: La Notannegra Teatro. Dirección: Natacha Sáez. Asistencia: Marta Sisterna. Intérprete: Lorena López. Autoría: Natacha Sáez. Música original: Adrián Romero. Musicalización: Elena Ortuño. Técnica: Leandro Martínez.

Los cruzan. Nace. En venta. Lo compran. Un dueño. El amo. Lo lleva. El amo. Lo cuida. Lo alimenta. Lo limpia. Lo peina. Lo lleva. Se miran. Se huelen. Se gruñen. Los llevan. Se acomoda. Espera. Se prepara. Un tiro. Corre. No sos vos, soy yo. Unipersonal dramático de 45 minutos. Premiada en la Teatrina 2016 y representó a la provincia en la Fiesta Nacional de Teatro en Tucumán 2016.

La Lechera

Miércoles 31/08. 21.30 hs. Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario (Córdoba y España)

Elenco: Octubre. Dirección: Yanina Marras.

Intérpretes: Juan Becerra, Marco Marra y Maico Milla.

En el rancho de Sabino, se presenta Nolasco reclamando su vaca lechera. Pasan las horas y la discusión se va acalorando, mientras la vaca, suelta por el campo construye una relación amorosa con Pajarito. Nolasco y Sabino, dos hombres, atravesados por la soledad, se enfrentan a los prejuicios que los forjaron, condenados a un ritual que ambos sostienen y del cual no pueden escapar. Pajarito, fiel testigo, con vuelo alto, irradiando dulzura, pondrá en tela de juicio paradigmas establecidos y ataduras impuestas que asfixian al amor.

Las estrellas ya no bailan

Jueves 01/09. 21.30 hs. Cine Teatro Municipal de San Juan (Mitre 31 este)

Elenco: Compañía de danzas Riveros-Luna.

Es inestable, prodiga lo inestable, pasa por lo imposible, abusa de lo improbable y a fuerza de negar con su esfuerzo el estado ordinario de las cosas, crea en los espíritus la idea de otro estado, un estado excepcional, un estado que sería sólo de acción, una permanencia que se haría y se consolidaría por medio de una producción incesante de trabajo. Paul Valéry. Y yo miro hacia abajo, porque estoy elevado. Quien asciende a las montañas más altas se ríe de todas las tragedias, fingidas y reales. Así habló Zaratustra, Friedrich Nietzsche.





Suite de amor en tango

Viernes 02/09. 22.00 hs. Centro Cultural Amadeo Conte Grand (San Luis y Las Heras)

Dirección: Romina Oropel.

Intérpretes: Raúl Páez, Romina Oropel y Elías Martínez.

'Igual que el amor, como mejor se vive y se siente el tango es a menos de diez metros o a más de diez mil kilómetros de distancia'. El poema de Horacio Ferrer, Credo de Amor en Tango, abre la escena. Es el manifiesto de quienes somos, de cómo amamos, de para qué vivimos y por qué lloramos. El alma más allá de los cuerpos y sus formas, sus mandatos, su anatomía. El tango es mucho más que una danza: es poesía, música, cantores y orquestas, es encuentro y una forma de mirar el mundo.