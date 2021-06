Cantan desde que eran muy pequeños, cuando descubrieron la música por intuición. Son Alejandro y Leonardo Pastén (de 14 y 11 años, respectivamente), las voces del Dúo Sierra Maestra; y Mateo Pintor (de 16); y los tres conforman la primera camada de jóvenes cantantes y guitarristas sanjuaninos que aterrizarán en el Teatro Broadway de Buenos Aires para ser parte de Talentos Federales, un concurso con público presencial. Organizado por Guillermo Marín, empresario y responsable de la sala porteña, el seleccionado local actuará el 3 de julio próximo junto a aspirantes de diferentes provincias, con el anhelo de pasar a la final y conformar el equipo que hará temporada de verano girando por el país.



Aunque sus edades, gustos y realidades son distintas. Los Sierra Maestra y Mateo Pintor comparten esa pasión por el folclore que los hizo mantenerse fuertes, sin flaquear, aún en los momentos críticos de la pandemia, se la rebuscaron. Así, Alejandro y Leonardo se dedicaron a mantener su vigencia con una peña en Facebook, domingo por medio; cumpliendo con presentaciones en shows online que se fueron multiplicando; y Mateo subiendo su material a su cuenta de Instagram. Debido a su actividad en la virtualidad es que llamaron la atención de Marín, reconocido productor del circuito porteño.

Mateo Pintor.

"¡Estamos felices! ¡Vamos a disfrutar todo! Allá, mi hermano Leo cumplirá los 12 años al otro día, iremos con mis padres y mi hermanita Carolina de 6 años', destacó el mayor de los hermanos Pastén sobre las expectativas de su primera actuación en Buenos Aires. "Pasados de vueltas', se definen en estos momentos los hijos de Paola Peralta y Mario Pasten, que heredaron el arte de su abuelo Ceferino Peralta, quien les enseñó a tocar los primeros acordes de Vallecito cuando eran muy pequeños. Los hermanos recibieron la invitación para participar en abril, pero la función debió postergarse debido a la segunda ola de covid-19 y las estrictas medidas sanitarias que se implementaron entonces para frenar la circulación, hasta ahora que se habilitaron los teatros en la Capital y Buenos Aires.



La formación que tiene el disco "Llega noviembre', publicado en las plataformas en enero de este año, decidirá los temas que cantará momentos antes de entrar a escena. "Según cómo veamos al público veremos qué elegimos para cantar de lo que llevamos ensayado, estamos practicando una hora todos los días', dijo Alejandro, quien agregó que prepararon folclore nacional y dos himnos cuyanos como el vals San Juan por mi sangre (de Ernesto Villavicencio) y la tonada Cuando se fue (de Oscar Valles y Ernesto Villavicencio).



Por su parte, la invitación tomó por sorpresa a Mateo. Él hizo sus primeros pasos como guitarrista hasta que, en 2016, también incorporó su voz a sus actuaciones. "Desde muy chico me siento fascinado por la música, desde que iba a la parrilla de mi tío Manolo y escuchaba a los cantantes en vez de jugar. Él me regaló mi primera guitarra y mi abuelo Paco me puso un profesor y hace 3 años empecé de manera profesional', comentó el joven que editó el álbum "Cumpliendo sueños' a los 10 años y ya actuó en bares de San Juan y en peñas de Salta, Córdoba y Santiago del Estero.



"Sucedió todo tan rápido que no puedo creerlo', manifestó el hijo de Néstor Pintor y Mariela Cuello, que para el concurso eligió Aromas de mandarinas, de Horacio Guarany; Déjame que me vaya, de Cuti Carabajal; y Zamba y acuarelas, de Raly Barrionuevo. Con más ansiedad que nervios, el muchacho viajará acompañado de sus padres y de su hermana mayor, Luz (21).



Con sus mochilas cargadas de sueños, Alejandro, Leonardo y Mateo se preparan para el gran momento artístico que vivirán en el Broadway, con la ilusión de poder proyectar sus voces provincianas a todo el país.



Guillermo Marín. Productor del certamen

"Todos tienen un gran futuro"





- ¿Qué cualidades te cautivaron de los sanjuaninos?



- Es muy difícil cuando dos voces tienen que conjugarse y no desafinar, eso tiene el Dúo Sierra Maestra. Y de Mateo Pintor me gustó su voz, me traspasó. Los elegí en mis vivos de Instagram. Todos tienen un gran futuro



- ¿Con qué se encontrarán en la gala?



- Podrán encontrarse con folcloristas y gente de otros estilos. Será un equipo de 9 concursantes, de los que pasarán 4 y hay uno que llegará a instancias finales. En esta instancia soy yo quien elige con la asistencia de gente en la que me apoyo. Luego seremos más.



- ¿Cuál es la finalidad?



- Que todos sean escuchados, que, de acá a fin de año, Talentos Federales sea tan conocido que el público ya nos conozca cuando salgamos de gira en formato de musical y ellos puedan ganar su dinero. Yo lo produciré, será una gran apuesta.



- ¿Serán varios elencos transitando por distintas ciudades?



- Sí, de diferentes rubros musicales. La finalidad no es lucrativa, demandaría mucho tiempo y tengo una sala y bandas que salen de gira, pero si alguno quiere que lo guíe le haré grabar su disco sin costo.



- Como una suerte de padrinazgo...



- No hay un fin monetario. Es una ayuda. Yo pongo, el teatro, las luces, el sonido y las galas son con entrada gratis.



- ¿Cuándo se conocerán los ganadores?



- En diciembre tendré al ganador y a los 25 elegidos. Pero en enero y febrero continuará Talentos... y podrán repetir su experiencia. Otro de los objetivos es que las audiciones lleguen a las provincias



- ¿La iniciativa surgió en pandemia?



- Sí. Quería ayudar y me volqué a los desesperanzados de todos los rincones del país para que vuelvan a tener una esperanza.