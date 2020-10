"¡Estoy feliz! Me tenía fe. Siempre hay que confiar y ser perseverante. Es muy difícil que un artista reconocido te escuche y acceda a trabajar en tu proyecto, pero lo conseguí". Entusiasmado, pero también con una fuerte carga racional, Tato Putruele cuenta con satisfacción el giro que dio su carrera: en un mes lanzará Mil kilómetros, un tema de su puño y letra, con el acompañamiento del cantante Javier Calamaro, el conocido intérprete de hits como Quitapenas y Sin ser valiente, en las plataformas de Spotify, Apple Music, Youtube, Deezer y Shazam, entre otras.



"La época de la infancia o la adolescencia, cuando uno atraviesa momentos en los que las emociones juegan un papel muy importante, fue el eje de Mil kilómetros. También busqué un estribillo que sea el alma de la canción. Cuando Javier me dio el OK fue inexplicable, para mí, es un ícono del rock argentino", enfatizó Tato, emocionado por el desafío.



¿Qué le llamó la atención? "Creo que accedió porque le mostré mis producciones que, sinceramente, estoy muy orgulloso de la calidad que lograron. Él vio que era un proyecto serio, quiso darme una mano y darle la posibilidad a un artista joven como yo, ya que es muy difícil llegar", opinó el joven que, luego de la concreción de este proyecto, realizará otra composición propia de la mano de Los Rancheros, una de las clásica bandas de rock pop de los '90. Y todo esto, después de arrancar hace 4 meses como solista, con la finalidad de proyectarse como cantautor con la instrumentación a cargo de Franco Puglia en batería y Franco Vera en bajo; mientras continúa con su trabajo en el grupo En lo que suena, en voz y guitarra.



Y, como adelantó, el video con Calamaro será "algo sencillo", debido a la distancia. "Mostrará el momento de la grabación con Javier en su estudio de Buenos Aires y yo en la sala que tengo que se llama 'A secas' acá en San Juan, junto a mi productor Nassim Marún, que fue quien me incitó a que comience a escribir", relató acerca del material que trabajará con el hermano de "El Salmón", al que contactó por inquietud propia, a través de la representante, la que los puso en contacto una vez que el exlíder de la banda Los Guarros, aceptó la propuesta.

"Al principio, te da miedo, porque no lo podés creer, pero después cuando empezamos a trabajar, tanto él como su representante se portaron de primera". Tato Putruele, cantautor.

"Cuando él me habló, me pidió que le mostrara las canciones que ya había realizado en ese momento, que eran 3, con sus respectivos videos. Las escuchó y me dijo que le gustaba lo que hacía y que le mandara el tema que íbamos a hacer juntos. Al principio, te da miedo, porque no lo podés creer, pero después cuando empezamos a trabajar tanto él como su representante se portaron de primera", recordó el sanjuanino.



Como el menor de 4 hermanos -son 3 varones, uno de ellos toca en la banda de cumbia Batido de Coco, y una mujer-, hijo de un empresario y una odontóloga; a Tato siempre le había tirado ese costado del arte. Sin embargo, recién hace cuatro años comenzó a dar los primeros pasos, tomando clases de canto y guitarra por Youtube, ya que "no sabía hacer ninguna de las dos cosas".



"Nunca me habían mandado a música de niño y realmente es difícil empezar de grande. Siempre me gustó y quise hacerlo, pero no tenía idea. La verdad es que con mucha voluntad pude empezar a prepararme para presentarme en un escenario. Y pasó lo mismo con la composición, es algo que siempre había querido hacer y no se me ocurría nada, no sabía por dónde empezar; hasta que, de repente, en 3 meses escribí más de 20 canciones y en 4 meses es el quinto single que largo", manifestó.



"Obviamente que el comienzo fue difícil y aún lo es. Pero mi familia me apoya siempre, en todo lo que quiero hacer. Eso está bueno, sin la ayuda de ellos, los amigos y mi novia en este caso, siempre hubiese sido más difícil", reconoció el artista que, en paralelo a su pasión por la música, cursa la Licenciatura en Administración de Empresas y abrió un local de hamburguesas caseras para solventar sus gastos de producción para editar trabajos "de primer nivel" con la edición, la mezcla y el mastering elaborado de manera profesional.



"La idea es que la gente pueda meterse y tenga varias canciones para escuchar. En un futuro, el objetivo es publicar un EP y luego un disco. El material está, sólo hay que trabajarlo. Es muy poco tiempo y muchos proyectos que van surgiendo", dijo reflexionado en sus metas y haciendo foco en su ambicioso deseo: "Tocar todas mis canciones en los grandes escenarios del país", sueño que persigue la mayoría de los noveles músicos de las provincias.



