La muerte de Diego Maradona sorprendió y entristeció a los argentinos que desde el 25 de noviembre, día en que el Diez dejó de existir físicamente, no hacen otra cosa que hablar de él. En YouTube, Google y Twitter las palabras Maradona, Diego, Diez, astro del fútbol mundial, entre otras que hacen alusión al futbolista, más buscadas. Todos estamos ávidos de ver algo relacionado al futbolista más importante de todos los tiempos.

En ese sentido, los programas de televisión no se quedaron afuera y, en un hecho inédito en la programación argentina, a partir de que se conoció la noticia de la muerte de Maradona, todos los canales levantaron sus programaciones y el tema monopolizó las pantallas.

Este sábado en "Secretos verdaderos", el programa que tiene Luis Ventura en la pantalla de América, se homenajeó al futbolista y se mostró un material revelador. Se trata del último audio que le envió Diego Armando Maradona a Mario Baudry, la actual pareja de Verónica Ojeda.

El periodista exhibió el mensaje de voz que le envió el Diez a la actual pareja de Ojeda, donde pedía que cuide de ella y de su hijo, Dieguito Fernando. "Hola Mario, habla Diego, sé que te parecerá increíble esto pero la veo bien a Vero, me dijo que está con vos, cuidala mucho, y de paso me cuidas a mi ángel que no tiene parangón con nada", le decía el ex futbolista, quien falleció a los 60 años.

El mensaje cierra con Maradona diciendo, “Mirá que yo tengo un montón de hijos pero este me va a sacar la última cana. Un abrazo". Para muchos el estremecedor mensaje se puede advertir que Diego presagiaba su muerte, por eso el pedido a la pareja de su ex.

Fuente: Minuto Neuquén