Casi a pleno. El grupo en medio de un ensayo del espectáculo y a la espera del primer lanzamiento.

A la variedad y calidad de grupos independientes de danza que hay en la provincia, se sumará próximamente uno más. Con amplia trayectoria en el ambiente y muchas inquietudes personales, Javier Conejero decidió armar uno distinto, desde la raíz, con el cual pudiera visibilizar su trabajo como intérprete, sus creaciones como coreógrafo y al mismo tiempo la danza jazz que cultiva hace tiempo y que desarrolló durante ocho años en Buenos Aires, antes de volver a radicarse en San Juan en 2019. Cursó invitaciones varias y con los "sí" obtenidos, finalmente quedó conformado el grupo que dirige y también integra junto a Nachi Mercado, Braian Moyano, Fernando Muñoz, Matías Fernández, Gabriel Nuñez, Francisco Castro y Gonzalo Burgoa; y con María Florencia Arce, bailarina y actriz, como asistente coreográfica y teatral.



"Comencé en julio de este año. Siempre tuve las ganas de hacer algún trabajo mío, porque siempre estuve dictando clases en las escuelas. Y bueno, a raíz de la pandemia, con esta cuestión de que estuvimos tan paralizados todos esos meses, encaré este proyecto. Primero conformé el grupo desde una mirada más diversa, más amplia. La mayoría hemos sido colegas y me gusta mucho lo que proponen como artistas e intérpretes. Yo pensé que no iba a tener muy buena respuesta a la propuesta, porque en general los bailarines trabajan en compañías o elencos y dan clases... es medio difícil contar con alguien con la disponibilidad horaria necesaria para encarar esto; pero por suerte se armó el equipo, que no es una compañía ni un elenco como tales, aunque podría llegar a ser, nunca se sabe. La idea era hacer el audiovisual y a partir de eso ver qué surgía, con fuertes ganas de que se abra un espacio, porque son acotados y muchas veces los tenemos que generar nosotros", comentó a DIARIO DE CUYO Conejero, que trabaja como profesor en Studio Uno, Espacio en Movimiento y Allegro, y ha sido convocado en ocasiones por el Teatro del Bicentenario. El video -que financió con el subsidio del programa Emprendedor Cultural, del gobierno provincial a través de Cultura y Turismo - verá la luz esta semana, cuando lo subirá a las redes y plataformas. "Es exclusivamente danza jazz, es una pieza con música de Joe Cocker", comentó el director. Será una suerte de presentación en sociedad, que se completará con el show presencial que ensayan y ya anuncian para el miércoles 27 de octubre, a las 21.30 hs, en el espacio Títeres en Serio (sala TeS, Rivadavia). Este debut cara a cara tiene como columna vertebral a la danza jazz -a partir de la cual exploran otras artes del movimiento-, lo titularon ¿Y cómo la movés? y desean llevarlo por otras salas dentro y fuera de San Juan.



Consciente de que no hay en la provincia ofertas similares a la suya, con este formato y estilo musical, Conejero dijo que "si bien la danza jazz se dicta como materia en algunas instituciones artísticas de San Juan, no es en todas y no se ve mucho. Sin embargo sigue teniendo auge, es una danza muy contemporánea, va mutando todo el tiempo con las nuevas propuestas de música y de estilos que van surgiendo, es como muy +fusionable+, podríamos decir".



Apasionado, contó a este medio que lo que lo enamoró y sigue disfrutando de la danza jazz es "la energía y dinámica que te propone desde la música, desde la improvisación. Eso es lo rico, el manejo de distintas energías al momento de escuchar la música; y poder proponer a la par con el cuerpo". Y agregó convencido: "Además la danza jazz tiende a ser muy explosiva hacia el afuera y cautiva de manera directa al espectador".