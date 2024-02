La famosa cantante y autora Susana Hoffs decidió apostar a la literatura y publicó "This bird has flown', una novela de ficción sobre una cantante que está arruinada aún después de haber tenido una canción exitosa. Aunque no lo anuncia como biográfica, Hoffs parece haber usado algunas experiencias propias para inspirarse. Es que ella fue una estrella en los años "80. Cautivó con su talento al mismísimo Prince y estuvo de novia -fugazmente- con Michael Fox en pleno auge de Volver al futuro. Ella fundó The Bangles, uno de los primeros grupos integrados exclusivamente por mujeres instrumentistas. Era la vocalista y guitarrista y junto a las hermanas Vicki y Debbi Peterson y Michael Steele, arrasaron con 'Eternal Flame' coestrita por Hoffs. Se separaron en 1989, pero nadie las olvidó. En 2000 fueron incluidas en el Salón de la Fama de los grupos vocales. Actualmente se juntan para dar conciertos.

A nivel personal, la carrera solista de Hoffs nunca terminó de despegar pero eso no la desanimó. Trabajó como actriz y continuó cantando. La artista se está casada desde 1993 con Jay Roach, director de películas como Austin Powers, con quien tiene dos hijos. Algunos la apodaron 'la rockera que no envejece' y en las redes sus seguidores suelen alabarla. De hecho acaba de cumplir 65 años y parece tener veinte años menos. Ella está orgullosa de su belleza natural y suele aprovechar su Instagram para mostrarse sin maquillaje y dar consejos de vida saludable.



El título de la canción más famosa cantada por Susanna Hoffs, "Eternal flame' hace referencia a la 'llama eterna' situada en la tumba de Elvis Presley.