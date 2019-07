Eugenia Tobal está más que feliz con su embarazo. Lo deseó con todo su corazón hasta que se hizo realidad y ahora no puede dejar de compartir con sus seguidores cómo va creciendo su panza. Este martes sorprendió al revelar qué nombre le pondrá a su bebé.

Con un emotivo posteo, la actriz dijo que la pequeña se llamará Ema, que significa fuerza. “Ser fuerte es encontrarse con lo luminoso de uno, viviendo activamente con la naturaleza salvaje de una manera propia. Implica ser capaz de aprender, sostenerse y vivir", comentó.

Para ella y su pareja la elección no fue nada difícil. "Si hay algo que la nena tendrá en su ADN es fuerza. Fuerte es quien encara, quien no huye, quien muestra sin miedo su identidad, no se rinde y es capaz de vivir con alegría y coraje", agregó junto a una dulce postal donde se la ve con la panza escrita con labial.

Hace algunas semanas, en su cuenta de Instagram, Tobal respondió la inquietud de uno de sus fans, que le consultó si el nombre de la beba iba a ser original o tradicional. "Normalito", aseguró la artista, bajándose de la ola de elecciones extravagantes como Mirko, Dionisio o hasta Moorea, como la hija de Floppy Tesouro.