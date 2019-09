Eva De Dominici confirmó su noveno mes de embarazo desde Los Ángeles y la dulce noticia llegó con una polémica.

Sucedió que la actriz posó en bikini para la revista Gente y la imagen disparó todo tipos de memes por el exagerado bronceado de su cuerpo. Un día después, Eva brindó una nota en Intrusos, explicó cómo había elegido la foto de tapa y en Instagram mostró las fotos reales.

"Estoy supercontenta con la tapa porque es parte de la campaña de una marca de bikinis que estoy lanzando. Pero si hay alguien que se siente herido y ofendido soy la primera en salir a pedir disculpas porque por más que no haya intención, siempre hay que pedir disculpas por respeto", comenzó.

Las fotos originales no son así. Para la impresión se cambiaron los colores y está un poco más saturada, pero ni la revista ni nadie tuvo la intención de querer lucrar con la apropiación cultural. No voy a matar a Gente por un color que puede haber salido diferente, pero denme una chance y esperen a ver la campaña", desdramatizó, y luego contó por qué decidió posar sexy.

"Yo elegí no salir agarrándome la panza, y Edu (Cruz, su pareja) me dijo 'salí sexy como sos vos, ¿qué tiene que ver que estés embarazada?, ¿por qué de repente tenés que salir con una imagen angelical?'", reveló.

Fuente: Minuto Uno