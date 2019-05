Llevan apenas poco más de medio año de relación. Sin embargo, el amor entre Eva de Dominici y el español Eduardo Cruz -hermano de la actriz española Penélope Cruz– fue tan fulminante que la actriz está esperando su primer hijo.

El encargado de anunciar la noticia fue el periodista Ángel de Brito a través de El espectador, el programa que conduce a través de CNN Radio.

"Me lo confirmó una amiga suya, está embarazada y está confirmado", informó el jurado del Bailando.

Vale recordar que la ex de Joaquín Furriel está radicada desde hace algunos meses en la ciudad de Los Ángeles, y hace poco tiempo se tatuó el nombre de su pareja en el cuello.

Lo curioso es que el futuro padre de su hijo también lleva tatuado el nombre de ella, aunque se lo había hecho nada más y nada menos que por Eva Longoria, su anterior pareja.

El pasado 21 de abril Eva cumplió 24 años y aprovechó para compartir una foto a su cuenta de Instagram besándose con su novio, diez años mayor que ella.

"Feliz de estar acá, viva, presente, llena de sueños, fe y fuerza, rodeada de personas que me llenan de amor. La vida no para de sorprenderme y en este último año mi vida cambió muchísimo. El tiempo es cambio constante y eso es la vida misma… Una obra de teatro que no permite ensayos… A vivirla sin mirar atrás y caminando bien de frente, a escribir la historia, siempre para adelante. Gracias", escribió junto a la publicación.

En tanto, su pareja había cerrado su cuenta de Instagram un par de semanas después de que saliera a la luz el romance.

"Creo que nos viene bien a todos en general dejarlo a un lado de vez en cuando… La dependencia que se crea aquí no creo que sea muy sana, ahora se ve como algo normal. Es una saturación constante para el cerebro, demasiada información", arrancó su posteo.

"De lo que vemos aquí el 70 por ciento, por no decir más, es falso… Aparte que sólo hablamos (y me incluyo…) de lo bien que estamos, de lo bien que nos van las cosas y lo guapos que somos. Para mí eso no es la vida, me gusta saber de mi gente de otra manera", concluyó.