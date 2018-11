'Vuelvo al encuentro de antiguas melodías, a recordar el aroma a verde y a greda, que me llevan de regreso a nuestra infancia, al sol y al cielo de las tardes campesinas", así versan las palabras de Javier Lucero, quien junto a su hermano Fernando, realizan la presentación de su nuevo disco de estudio llamado "Tierra Nuestra". En esta producción, dedicaron toda su energía al servicio de la composición y la creación de canciones propias. Los Lucero de Jáchal redoblan la apuesta en el terreno de la composición y autoría, en el que incorporan chacareras, tonadas y huaynos, que contienen historias, personajes y situaciones, nucleadas en la mirada de los músicos frente a la geografía cultural, no solo de su lugar de origen, San Roque, sino también de Latinoamérica.



Precisamente, el primer corte de difusión lleva el título homónimo del álbum, apunta a esa idea: "Es una chacarera donde plasmo las imágenes y sensaciones que siento por América latina. Partimos de nuestro lugar de residencia y nos extendemos a un contexto más amplio. La región padece los mismos males, pero a la vez, encuentro gestos de esperanza en que la realidad social puede transformarse", contó el músico jachallero, quien la escribió.



En el disco aparecen también canciones de autor, como la cueca "Del que se va y no vuelve" de Félix Dardo Palorma, como un homenaje a sus 100 años del natalicio del poeta cuyano. Además, la dupla buscó una antigua tonada de siglo XIX, es anónima y considerada como la primera que sonó en América, "Quien te amaba ya se va". En esta pieza en particular, Javier incorporó una glosa dividida en tres partes, en cada una de ellas, contó con la participación de Javier, Juanjo, Darío y Pascual Recabarren, con Daniel Maestre. En "Greda Capayán", Los Lucero le rinden tributo a la cultura originaria de Jáchal y por si fuera poco, hay una perlita para la artesana de 25 de Mayo, la tejedora Herenia Moyano, con la canción "Telar de soles": "Es un tema que ha ganado la atención de muchas instituciones. El Inamu, el INTA y la Red de Radios Rurales, la eligieron para un concurso y ahora esa chacarera integra un disco colectivo conformado por obras de músicos de todo el país", contó Javier. Sin dudas, uno de los tracks más emotivos es "El loco de los trenes", "en este huayno me inspiré en lo que sufre un trabajador ferroviario cuando se quedó sin trabajo después de que en los '90 levantaran los ramales. Ese enajenamiento que vive, en su vieja estación, me motivó a escribirla".



El espectáculo que ofrecerán mañana (ver Dato) en el Teatro Municipal, invitarán a sus amigos, el Trío Raíz, con David Capdevila en bajo, Adriana Amarfil en guitarra y Héctor Aragón en percusión. Pero además, será un concierto con fines benéficos, porque Los Lucero solicitan recaudar alimentos no perecederos como valor de entrada, para destinarlo a las 300 familias que habitan la localidad de San Roque, en Jáchal.



DATO



Los Lucero de Jáchal presentan su disco "Tierra nuestra" en el Cine Teatro Municipal, mañana sábado 3 de noviembre a las 21,30. Entrada general: un alimento no perecedero para la población de San Roque.