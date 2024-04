Doctora Queen, un grupo de rock surgido en 2017 en Luján, provincia de Buenos Aires, tiene como objetivo romper el paradigma de los shows tributo. Esta agrupación buscó identificarse como una "banda homenaje", interpretando las canciones de la banda británica original, pero con una impronta propia. Cuando sus integrantes tuvieron la oportunidad de mostrarse en Got Talent Argentina, la popularidad de Doctora Queen dio un salto y en este 2024 inició su primer tour nacional. Esta noche le tocará el turno a San Juan (hoy a las 21 hs. en Teatro Sarmiento) como parte de una gira por Cuyo.

"Tocamos las canciones a nuestra manera. Aunque el tributo y el homenaje puedan ser sinónimos, la diferencia radica en que no hacemos imitación, personificación o copia exacta, sino que somos seis músicos subidos al escenario y le damos nuestra identidad", dijo Matías Denti, voz y cara visible del combo, en charla con DIARIO DE CUYO.

Definido es el aspecto que los distingue, Matías profundizó su postura respecto del auge de los shows tributo y en el caso de Queen, en el que hay miles de proyectos de este tipo, resaltó que "No podemos ser Freddie, ni Deacon y tampoco May, porque ellos son únicos e irrepetibles. No vemos necesidad en imitarlos, pero sí respetamos su esencia".

Con Matías y el resto de sus compañeros, Andrés de Andrea (guitarra), Gabriel Gil (bajo y coros), Mauricio Agliani (teclados), Leo Moreno (batería), Dolores Jech (coros) harán un repaso por los discos Grandes Éxitos I, II y III en una selección de sus temas más importantes.