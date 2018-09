Gabriela Bo tenía 23 años cuando se enamoró perdidamente de Cristian Castro. Sus sentimientos la llevaron a casarse con él y hacer realidad ese sueño que tanto anhelaba. Sin embargo, el matrimonio fue una verdadera pesadilla...

A 14 años de la separación, la sensual modelo paraguaya se vengó de su exesposo contando las intimidades más desopilantes. ¡Hasta dijo que sigue tomando mamadera! Sí, con 43, el mexicano parece que no pudo dejar un hábito de su niñez.

"Una señora que trabajaba en la casa es la que se la preparaba en aquel entonces. Es que él tenía muchas cosas para chicos en la casa porque iban sus sobrinos a quedarse. Y era un vasito con el chupón de la mamadera", dijo en Hay que Ver, el programa que conducen José María Listorti y Denise Dumas.

Luego agregó que sus papás nunca estuvieron felices ni conformes con esa relación: "Siempre estuvieron en contra. Mi mamá inclusive cuando me estaba maquillando para la boda me decía que no hacía falta que me case, que podíamos hacer todo un simulacro. Por eso nunca nos casamos por iglesia. No lo querían porque era muy mujeriego".

Gabriela también recordó el terrible 31 de diciembre que pasó por culpa de Castro: "Yo a él lo había dejado en diciembre. Me fui a Paraguay a pasar las fiestas con mi familia. Pesaba 45 kilos frente a los 60 kilos de cuando yo dejé mi casa. Cuando mi mamá me vio casi se muere. Unos días después me llama Cristian y me pide perdón, que volvamos, que va a cambiar. Y nos fuimos a Disney a pasar el Año Nuevo. Faltando 15 minutos para la medianoche me pide que le consiga panchos. Cuando volví desapareció. Me quedé sola".

Pero eso no fue todo. El artista recién apareció a los tres días: "Me fui al hotel caminando. Yo llamé al manager, a la mamá, a la abuela, nadie sabía nada. Me pedían que me quede. Pero Verónica Castro me decía que me vaya, que huya, que me salve. Me decía que él nunca iba a cambiar. Que me hablaba como mujer. No sé qué hacía cuando desaparecía. Ni le preguntaba. Cuando él desaparecía creo que hacía su vida paralela".

