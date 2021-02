En casi 11 meses de una larga y agónica espera, finalmente, una nueva oportunidad aparece en el horizonte para las salas de cine. A pocas semanas que las empresas exhibidoras y las cámaras que nuclean a las mismas realizaron consensos y acuerdos con los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, ayer fue publicado en el Boletín Oficial, una nuevo decreto, que da la excepción a las salas privadas localizadas ambos distritos para que puedan retomar las actividades de proyección cinematográficas. Esto quedó formalizado en las decisiones administrativas 133 y 145 que establecen el permiso para que funcionen con un aforo del 30 por ciento de la sala para CABA y que no pueden abrir con un aforo que supere el 50 por ciento de la sala para el Gran BA. Como las medidas del decreto del Poder Ejecutivo nacional que regula el DISPO (Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio) y el ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio) que rigen para todo el territorio nacional, seguirán vigentes hasta el 28 de febrero y que se renovarán el 1 de marzo, es probable que a partir de lo que resuelva el gobierno nacional en los próximos días, el Gobierno de la provincia adhiera de igual manera. Esto cabe suponer que la habilitación de la emisión cinematográfica en San Juan esté a pocos pasos de concretarse. DIARIO DE CUYO consultó con las firmas que operan en la provincia, las cuales mantuvieron reservas para dar un anuncio oficial, pero de modo extraoficial, una de las tres empresas, estaría en condiciones de abrir a partir del 1 de marzo. Pero mirando en el mapa de la región de Cuyo, por ejemplo, en Cinemacenter anunció en sus cuentas de redes sociales, que ya abrió su sucursal de La Rioja. Por lo tanto, es muy probable que también se concrete la reapertura en su sucursal sanjuanina.



Aunque todavía queda por esperar las decisiones administrativas oficiales correspondientes, tanto del Gobierno nacional como del Gobierno provincial, los voceros de las empresas exhibidoras, no adelantaron todavía los detalles de cómo será el protocolo a aplicar en los espacios cerrados y qué contenidos audiovisuales habrá, puesto que no cuentan con estrenos de las distribuidoras -las cuales en su mayoría provienen de Estados Unidos- sin embargo, es probable que las medidas dispuestas para la reapertura de CABA y Provincia BA, sean similares a aplicar en otras jurisdicciones: Por ejemplo, mantener la distancia interpersonal como mínimo de 1.5 metros entre espectadores; los grupos de espectadores convivientes no sean de más de seis personas; el uso de barbijos y controles de temperatura inferiores a 37.5ºC; uso de alcohol en gel, etc.