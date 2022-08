Un grupo de jóvenes aficionados publicarán su primer cortometraje con el sello Creative Owl (Búho Creativo) son realizadores que, con recursos de bajo costo y una cámara de celular de gama alta, lograron producir "Bang Bang: A tale of two and gun". En 12 minutos cuentan la historia de una pareja cuya relación se rompe gradualmente al punto que, por una extraña razón, aparece una figura extraña que decide el destino de ambos. Inspirada en la canción Bang bang (My baby shot me down) -un clásico sencillo de Cher de 1966, con la versión de Frank Sinatra- la trama es contada con toques de surrealismo y de misterio. Esta pieza es interpretada por Matthias Germán, Matías Guzmán y Flor Yacante, mientras que Gema Cuccioletta Hernández, Lourdes Correa, Guadalupe Herrera, Tobías Penatti y Luciano López son quienes completan el staff técnico. En su intención de comunicar una historia experimental con fines artísticos, el equipo sostuvo tres días de rodaje en locaciones particulares y en la ciudad. "Nos gusta el cine desde lo estético y lo criticamos como espectadores, pero también queríamos hacer algo más desde otro lugar. Compartimos muchos roles y colaboramos todos por este proyecto. Es nuestra primer prueba, no somos profesionales, pero hicimos algo con mucha creatividad para contar una historia, resolver escenas y que el espectador pueda tener varias lecturas para interpretarla", dijo Gema a DIARIO DE CUYO. El film se emitirá en por Youtube y otras redes pueden buscarse por el propio título.