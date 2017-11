La hermosa rosarina de 24 años que integra el staff de bailarinas de ShowMatch decidió terminar con tanta dulzura (tal cual, una conocida publicidad de gaseosa) y disparó sus misiles contra Barby Silenzi. Tras separarse de Tyago Griffo, el hijo de Gladys "La Bomba Tucumana', Rocío Robles volvió a ser la explosiva chica que en los comienzos del romance con el "bombito' tuvo su agarrada con la, entonces, suegra.



Las versiones indican que su noviazgo fue un simple operativo mediático. Verdadero o falso; en un round con la Silenzi, Rocío fue implacable y hasta metió en la misma bolsa a su exnovio, que no hizo mucho para calmar las aguas y se lavó las manos (de hecho él dice que antes de la pelea, le pidió que no expusiera sus problemas) ¿¡Todo un varón!?



"No hay tercera en discordia, no hay cuestión de celos, sino de falta de respeto, una serie de situaciones que me vengo bancando desde que Tyago arrancó en el Bailando; lo último que quería que pasara es esto que pasó, ni generar un conflicto entre ellos (con Barby Silenzi)', dijo en El diario de Mariana. Hay que decir que si no quería escándalo, mucho no se notó; encima el viernes, volvió a la carga cuando su enemiga le daba la espalda y se abrazaba al muchacho.



"Más de una vez le dije a Tyago que me molestaban este tipo de humoradas que hacia Silenzi', dijo acerca de las bromas constantes de la polémica partenaire de él, sugiriendo que algo existe entre ellos fuera de cámara. ¡Para qué! Esas palabras detonaron la ira de "Ro".



Con perfectas 90-62-90 y 1,71 m de altura y miradita de ángel, la Tinelli girl está triste pero furiosa. Una verdadera Molotov convertida en mujer.