Tras salir a la luz una pelea entre Nicole Neumann y su hija Indiana, el papá de la adolescente, Fabián Cubero, confirmó que la chica no tiene ningún tipo de diálogo con la modelo.

El exfutbolista fue tajante en una entrevista con Socios del Espectáculo (eltrece) en la que aseguró que la situación entre su ex y su hija “es una realidad que está pasando” y que “se está tratando en el Juzgado, donde se tienen que tratar estos temas”.

Qué dijo Fabián Cubero sobre lo que pasa entre su hija Indiana y Nicole Neumann

“Estoy intentando que ese vínculo vuelva a la normalidad, pero es un tema que lo tiene que ir resolviendo Indiana con su psicóloga y con la mamá”, remarcó Cubero.

Sobre la decisión que tomó Indiana de irse a vivir con él, Cubero aseguró que trata de que su hija se sienta feliz, que intenta hacer lo posible para que tenga un buen vínculo con ellos y con su mamá. “A veces los chicos llegan a una edad en la que toman decisiones, pero no voy a generarle una presión a la nena”, explicó.

Además, el exdeportista se refirió a cómo es la relación de sus hijas con su actual pareja. “No pasa por ser mas divertido o no con ella (por Indiana), sino por generar un buen vínculo. Desde que se me junté con Mica (Viciconte), ese vínculo está intacto con mis tres nenas”, argumentó el exdeportista.

El enojo de Nicole Neumann cuando le preguntaron por su hija Indiana

Este jueves, Nicole Neumann frenó para contestarle a la prensa preguntas acerca de su pelea con su hija Indiana. Enojada, la modelo intentó eludir las respuestas, pero lanzó monosilábicas frases que dejaron entrever una incomodidad poco habitual en sus diálogos.

“Inventan mucho”, expresó, luego de que el cronista de Intrusos (América) le insistiera sobre el tema, que se incrementó mucho más tras un posteo de su pareja Manu Urcera que amplificó los rumores.

En diálogo con TN Show, hace varios días, Nicole ya había respondido que no tenía ganas de dar explicaciones. “Son temas delicados y ya hace rato yo tomé esta postura (de no dar declaraciones). Yo no tengo necesidad de aclarar nada”, había dicho. Ante una nueva consulta de la prensa, la modelo se enojó.

Cuando el cronista intentó saber qué pensaba sobre la situación que está viviendo con Indiana, Nicole dejó de sonreir y apuró el paso hacia el auto que la sacó del lugar en el que estaba. En el medio, dejó algunas frases similares a las que le había expresado a TN Show, pero en este caso con un tono muy incómodo.

“Ya les dije que de mis hijas no voy a hablar para protegerlas, cuidarlas. Se dicen un montón de cosas, muchas mentiras. Inventan mucho”, expresó, casi con indignación.