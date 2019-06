Como una de las voces más importantes del rock nacional, Fabiana Cantilo regresa a San Juan -la última presentación en la provincia fue el septiembre del año pasado en la 10ma. Feria Provincial de la Cultura popular y el libro de Villa Krause- con un cancionero que atraviesa su historia en la música, con temas que la marcaron desde la infancia. Junto a la talentosa guitarrista y vocalista Marian Pellegrino y el bajista Marcelo Capasso, la rockera se presentará esta noche, a las 21, en el Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo casi Urquiza. Entradas: $400 general, $450 platea, $500 gold y $550 vip).



En un show íntimo, con el que ya recorrió localidades de Argentina y Uruguay, la cantante interpretará canciones de su universo musical como Meteoritos y No entregues tu corazón, además de versiones de clásicos como Eiti Leda de Charly García, Juana Azurduy (de Félix Luna y Ariel Ramírez), Nada es para Siempre (Fito Páez), Me voy quedando (Cuchi Leguizamón) y Across The Universe (The Beatles), entre otros, en una función en la que no faltará el folclore y el tango para rememorar los mejores momentos de su vida.