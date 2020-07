Siempre polémico, Andrés Calamaro volvió a generar revuelo en el mundo de la música por un picante comentario. El artista apuntó contra " Queen" y generó el repudio de los fanáticos de la banda inglesa.

" Queen es la banda más inflada de la historia", aseguró en el marco del 35° aniversario del festival Live Aid. Para sumar más leña al fuego, Fabiana Cantilo recordó su antiguo romance con el artista y sorprendió con sus duras declaraciones.

La intérprete de "Nada es para siempre" habló de su relación con el artista y reveló: "Con Andrés fuimos amantes pero éramos muy chiquitos". Y agregó: "No me daba mucha bola Andrés y ahora me chup... un huevo. Me acuerdo que en un momento lo contacté. Yo le escribí en aquel momento pero él nunca se enteró. Era pre Twist, pre Abuelos".

En una entrevista con Juan Etchegoyen para "Mitre Live", Cantilo admitió: "Estoy enojada con Andrés pero no pasó nada... Está como ido, el otro, y no conecta ¿viste? No estoy enojada, estoy como 'qué lastima', diría...". En ese momento se arrepintió de sus palabras y expresó intrigante: "¡Basta. No puedo decir más!".

En cuanto a su noviazgo con Fito Páez, detalló que "fue tremendo". "Nos enamoramos como un espadachín del castillo que rescata a la dama. Un delirio total. Hoy tenemos linda relación pero en ese momento era un delirio", reconoció.