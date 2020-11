Adrián Cionco, bajista, compositor y letrista del grupo La Mosca, murió este miércoles luego de sufrir un infarto. El músico, que en el día de ayer cumplió 48 años, ya había tenido un episodio cardiovascular en el 2015.

“Con inmensa tristeza queremos despedir a nuestro amigo, hermano y excelente músico Adrián Cionco. QEPD. GRACIAS por compartir con nosotros esta aventura de la música! Todos abrazamos a tu familia y amigos... Por siempre en nuestro corazón”, escribieron con dolor sus compañeros de La Mosca en la cuenta oficial de Facebook de la banda.

Por su parte, sus compañeros de Radio Noba, en donde participaba del ciclo Tarde de perros (sábados de 19 a 22), también lo despidieron con un emotivo mensaje: "Lamentamos informar el fallecimiento del músico nicoleño, compañero de Radio NOBA, Adrián Cionco. Desde #NOBA enviamos nuestras condolencias a su familia y seres queridos. Te vamos a extrañar, Adrián”.

El año pasado, en una entrevista con Diario El Norte, Guillermo Novellis, cantante y líder de La Mosca, había contado que a Cionco se lo habían “robado” de otra banda de Ramallo. "Es un músico increíble y muy talentoso. Uno de los mejores bajistas de la zona”, aseguró entonces.

El propio Cionco también había contado cómo fue su llegada al grupo, luego de rechazar en varias oportunidades la propuesta de sumarse. “Cuando me fui de la banda en la que estaba, Los Quema sábanas, decidí irme a Buenos Aires, porque la mamá de mis hijos se iba a trabajar allá. Y en ese momento me hace la propuesta Guillermo de tocar en La Mosca porque el bajista de ellos no aguantaba, porque era profesor de educación física y se le estaba complicando mucho", empezó relatando.