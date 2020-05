El ambiente artístico se encuentra de luto. Este jueves, murió Gustavo Guillén, a los 57 años en un sanatorio de La Plata. El reconocido actor era padre de Valentino (17), de su primer matrimonio, y de Pedro (3), fruto de su relación con la bailarina Luciana Abelenda.

La información fue confirmada por Ángel de Brito en su cuenta de Twitter. "Falleció #GustavoGuillen #QEPD En Septiembre lo vi por última vez en @LosAngeles_ok y fue un muy buen compañero en el #Bailando hace muchos años", escribió el periodista. El artista estaba luchando contra un cáncer y había sido intervenido.

En septiembre del año pasado, Guillén había contradenunciado a su última pareja, luego de que ella lo denunciara por violencia de género. En su momento, el actor salió a dar explicaciones del confuso episodio: “Ese mismo día uno de los agentes que estaba en casa me sugirió hacer la denuncia en la comisaría de la mujer. Ese mismo sábado fui porque yo también sufrí ciertas agresiones", había dicho.

"¿Qué denuncié? No quiero entrar en tanto detalle. Hubo una noche en que también hubo un cruce y se terminó yendo con su hija a hacer la denuncia, y yo me quedé con Pedro. Además, otra vez fui a la Comisaría de la Mujer pero me fui porque me dijeron que iba a ser lo mismo que mi denuncia previa y no tenía sentido”, explicó en Los Ángeles de la Mañana.

Entre los trabajos más destacados de Gustavo se encuentran sus papeles en telenovelas de gran éxito durante los años 90 como Manuela, Perla Negra, Dulce Ana, Ricos y famosos, Muñeca brava, entre otras. En 2008 participó del Bailando de ShowMatch ese año, además de desarrollar una carrera musical como baterista de la banda de rock Fuera de peligro. Sus últimas participaciones en televisión fueron en Solamente vos, Somos familia y Quiero vivir a tu lado.