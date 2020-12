No será lo mismo, sin dudas. Pero son muchos alrededor del mundo los que le ponen ganas para que el espíritu navideño no decaiga en tiempos de pandemia. Y los famosos no son la excepción, así que echaron manos a sus (buenos) recursos y ya sea en familia o ayudados por un especialista, armaron sus árboles de Navidad (en Estados Unidos muchos se adelantaron y lo hicieron en el Día de Acción de Gracias) y decoraron sus hogares. Muy glamorosos unos, más sencillos otros; una vez que la tarea estuvo terminada, los compartieron en sus redes sociales con la idea de contagiar entusiasmo a sus seguidores, tal como manifestaron algunos. Sin embargo, no faltan los críticos que consideran que, más que ser parte de un bonito y motivador álbum, en realidad es una competencia encubierta de estrellas, a ver quién tiene el árbol más grande, el más extravagante o el más original. Como sea, vale la pena pispearlos y, por qué no, tomar alguna idea si se le pasó la tradición de armar el suyo, el 8 de diciembre.

Tomás Fonsi y su mujer Águeda optaron por un buen árbol con los tonos clásicos: verde, rojo

y dorado. Y en composé para la foto, los pijamas de sus hijitos Rocco y Mikaela.

Frankie, el hermano de Ariana Grande, mostró el curioso árbol que eligieron, que viene ganando

adeptos: suspendido del techo. Novedoso e ideal si no sobra espacio en casa.

La excéntrica Kim Kardashian sorprendió con su sencillez: en sus redes dijo que usaría este año el mismo árbol de 2019. Eso sí, es un majestuoso ejemplar nevado y colmado de luces.

Jane Fonda decoró su magnífico árbol navideño con muchos corazones rojos y

objetos preciados, como una bola que contiene un pesebre. Y lo coronó con un

"ángel de luz".

Thalía hizo un video para enseñar su creación: otro gran ejemplar del que colgó viejos adornos que ama, como robots, una máquina de pochoclos, esferas con fotos y este tritón de cola roja.

Dos árboles luce la casa de Kylie Jenner, hermana de Kim. Iluminó un árbol natural en el exterior y adentro puso uno de más de tres metros bien cargado con duendes, renos, Santa... ¡y burguers!

Flamante mamá, la modelo Gigi Hadid apuntó a crear una cálida ambientación de su sala, simple y

bonita, árbol incluido con un sinfín de luces, cinta y el típico bastón de dulce.

Un pino nevado en plata, con luces y grandes esferas es el resultado de Mariah Carey, "la reina

de los villancicos". Invernal y glamoroso, pero no ostentoso, a decir verdad.