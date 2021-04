"He tratado de reflejar el espíritu de San Juan con una galería de personajes costumbristas, algunos que forman parte de la ficción y otros que responden a anécdotas que viví como esos niños jugando a las balitas que son protagonistas del cuento Colichados, un homenaje a los juegos de la infancia que para mí sorpresa no quedaron en el pasado, frente a la imposición de las pantallas". Así, Hugo Vinzio Rosselot pinta en pocas palabras el universo que retrató en Cuenterío, su primer libro escrito. La presentación al público será el próximo viernes, a las 20 hs, en el Teatro Municipal de San Juan.



Transitando ya sus 40 años en el arte, entre dibujos, caricaturas y esculturas; esta vez, Vinzio se sumergió en el mundo de la escritura para contar una serie de historias con tradiciones y paisajes de la provincia. Únicamente la portada contiene una pintura suya que lleva por título Las vecinas.



"Está el clima riguroso y duro, el sol, el calor, el frío del invierno, el agua, la paz. Todo tiene que ver con este universo. Estoy convencido que es la manera para insertarnos en la globalización, defender nuestra cultura, no despreciarla porque en San Juan vale la pena vivir, tiene cosas maravillosas como difíciles y complejas", mencionó este apasionado que transita diferentes disciplinas artísticas, siempre con un toque de humor e ironía que combina con un fuerte sentimiento de arraigo, sello que identifica su obra.

"Cuando ya tengo en mi cabeza cómo será el final, es que ese mundo se empieza a poblar y surgen los protagonistas".

Hijo del notable escultor Mario Vinzio, que falleció en 2007 a los 76 años de edad, el autor manifestó que "Cuenterío es ese amor y ese rescate de la cultura provincial. Allí retrato las cosas que viví desde que nací en el '56, cuando San Juan había desaparecido y se estaba reconstruyendo. Todavía tengo en mi retina las calles recién alquitranadas de la ciudad", evocó quien ya publicó Tómelo con humor, mientras pueda (1993); y Salú compadre, una visión sobria del vino (2010), ambos de humor gráfico.



Siguiendo en la tónica de sus anteriores ejemplares, es que Vinzió comenzó a trabajar en una producción que finalmente plasmó en el flamante ejemplar, donde el lector podrá encontrarse con un embrollo de coloridas situaciones, desde conflictos infantiles hasta la historia sobre "los hermanos Iraola", uno de los cuentos que dedicó a la tonada sanjuanina.



¿Cómo nacieron los relatos? "Los personajes los dictan las historias. Nunca empiezo a escribir algo que no sepa cuándo va a terminar porque eso me permite tener la línea conductora. Cuando ya tengo en mi cabeza cómo será el final es que ese mundo se empieza a poblar y surgen los protagonistas. También sucede que cuando he decidido determinados personajes, la misma historia va tomando movimientos y giros inesperados y desaparecen. Pero es porque la historia me pide que ellos se vayan", acotó el artista plástico, que a lo largo de sus cerca de 30 exposiciones individuales, en 2019 volvió a exponer sus dibujos al público con la muestra Políticamente "incorecto", después de 15 años de hacerlo a puertas cerradas. Entre sus múltiples actividades, su última experiencia escultórica fue con la exposición Tachín Tachín en honor al Día de la Música, con creaciones realizadas en arcilla. También fue convocado por el municipio de Iglesia para realizar una instalación arquitectónica en la plaza que se edificó en el centro de Villa Iglesia, proceso que encaminó junto a su hijo Lisandro Vinzio Maggio, arquitecto, responsable del diseño, luego de levantar el cenotafio de Raúl Tellechea -el ingeniero desaparecido el 28 de septiembre de 2004- en el predio de la Mutual de la Universidad Nacional de San Juan en Pocito, en 2017.



"Así como esculpo y pinto, acá lo hago con las palabras: voy pintando paisajes y una galería de figuras que desarrollan determinadas acciones y argumentos. Fundamentalmente, miro a San Juan. Hay un lugar mítico al que le puse El Relevo, donde suceden la mayoría de las cosas, después hay otras miradas rurales, urbanas y periféricas... Es una especie de acercamiento a la cultura provincial y popular", manifestó.



Y con el tono jocoso que lo caracteriza, Vinzio destacó que en el interior de la obra, además, puso un pensamiento de Mark Twain que lo define: "La mejor manera de alegrarte es alegrar a alguien". Eso es para él este libro que surgió "antes que la pandemia termine conmigo", como dijo entre risas, satisfecho por el resultado, en este respiro que se tomó para encontrarse con las letras y publicar, de manera autogestiva, el ejemplar que consta de 100 páginas.





Dato

Cuenterío, el compilado de cuentos que salen a la luz de la búsqueda de un universo popular y provinciano, será presentado por su autor Hugo Vinzio Rosselot el viernes próximo a las 20.

El escenario escogido será el Teatro Municipal de la Ciudad de San Juan (Mitre 41 este). Ingreso con aforo reducido de acuerdo a los protocolos sanitarios.