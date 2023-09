FOTOS DANIEL ARIAS, MARIANO ARIAS Y MARCOS URISA

"¡Atención, habitantes de San Juan y provincias aledañas! Prepárense para un evento épico y lleno de diversión, porque la Feria Medieval está de vuelta. Imaginen un mundo en el que los caballeros valientes luchan por su honor, los artesanos expertos crean productos exclusivos y los juegos de mesa les transportan a tierras mágicas y peligrosas". Así reza la carta de invitación por redes sociales para el regreso del espectáculo temático al Centro Cultural Conte Grand que suma nuevas propuestas lúdicas. En Castillos, Espadas y Brebajes III, el público podrá participar de experiencias ambientadas en la Edad Media y la ficción fantástica, a través de representaciones en distintas disciplinas y expresiones. Como novedad, artistas sanjuaninos de la música y de la danza se sumaron a la iniciativa con una performance original y desde otro enfoque: las melodías que sonaban tanto en los ámbitos cortesanos y en los castillos, como en las plazas de las villas y los pueblos. Los primeros en aceptar la invitación fueron la violista Rayna Diankova y el violoncelista Veselin Yanakiev, con la compañía de la solista en flauta, Ada Hidalgo. Estos músicos pertenecen a la Orquesta Sinfónica de la UNSJ. Algunas de las composiciones que interpretarán son anónimas; otras pertenecen a Neidhart von Reuentahl (1180-1240), Colin Muset -del siglo XIII- y obras de John Dowland, Domenico Gabrielli, Benedetto Marcello y Marin Marais, compositores de los siglos XVI y XVII. "A pesar de que hay muy pocas fuentes escritas de aquella época al alcance de la manos, nos asesoramos con Sergio Carrasco -uno de los productores de la feria- y logramos trabajar una selección de piezas antiguas con raíz en la Edad Media. Se tocaba con un instrumento anterior al violoncello, tenía un arco distinto y más número de cuerdas, la sonoridad era diferente", contó el chelista. "La música de este tiempo servía para escuchar y acompañar el baile en las cortes, pero también en fiestas populares. Lo que aportaremos, será transmitir el espíritu de una época con algo de fantasía", explicó el músico. "Desde mi punto de vista era una música más inocente que surgió en los monasterios. Pero lo que se escuchaba en la plaza del pueblo, muy poco quedó escrito". Finalmente, dijo Yanakiev que, con todo lo que estudiaron de este repertorio, "será una gran aventura para nosotros, no sabremos cómo resultará, pero sin dudas al público disfrutará".

Rufus, el bardo. Juan Vizcaíno creó un personaje ficticio para caracterizar a la trova y el juglar, fusionando temáticas de la fantasía medieval.

A la par de estos músicos académicos, estará también Juan Vizcaino, guitarrista de Limbo Rock, que interpretará a un personaje fantástico creado por él, llamado Rufus, el bardo. El bardo era un personaje típico de la cultura celta, similar a la de un trovador o poeta popular que rondaba por los centros urbanos para decir verdades, que molestaban o que podían incomodar a ciertas personas. No sólo relataban batallas o cantaban historias románticas, recitaban con picardía anécdotas escandalosas que sucedían en una comunidad o en la ciudad o en todo caso, satirizaban a la nobleza. Vizcaíno, en la piel de Rufus, ejecutará canciones como Rains of Castamere (de la serie Juego de Tronos), Fullmoon (de Sonata Arctica), Emerald Sword (de Raphsody) y Warriors of the world (de Manowar), entre otras melodías vinculadas a las ficción fantástica del cine de épica medieval. "Será toda una experimentación nueva, buscaré generar una puesta en escena afín a la fantasía con unos toques de guitarra renacentista, con temas de magos, monstruos y hadas", contó entusiasmado el intérprete. "La idea es interactuar con la gente y sentirme de nuevo ese adolescente de los 90 que se nutrió de toda esta literatura de Tolkien y de los cassettes que escuchaba. Fue un tiempo en que jugaba a Calabozos y Dragones y me trae muy buenos recuerdos", expresó el guitarrista.

La compañía de danzas tribales Zaina, con la dirección de Melisa Marín, cuenta con las bailarinas Micaela Monla, Alma Romano, Malena Barrionuevo, Sofía Amarfil, Julieta Quiroga, Julieta Capellino, Julieta Álvarez, Evelyn Bruna y Brenda Cáceres.



Por último, Melisa Marín y la Compañía Zaina desarrollarán tres cuadros coreográficos: el primero con una temática ambientada en la mitología nórdica, vikingos y valkirias; en el segundo, sobre guerreras árabes medievales; y el tercero, una danza tribal fusión. "Nos gusta representar los rituales y las mitologías personificadas a partir de las novelas literarias, pero nos basamos en fuentes históricas. Investigamos mucho sobre los pasos de la danza tribal, donde hay que comprometerse mucho en lo corporal", dijo Melisa. "Lo interesante de los ritmos árabes es que tienen capacidad de sincronización con otras danzas, logrando formas muy armónicas y naturales", amplió la coreógrafa al incorporarle una dimensión oriental a las artes que se practicaban en la Edad Media, puesto que no todo estaba centralizado en Europa. Respecto a la feria, Melisa comentó que este movimiento sobre la recreación histórica medieval sigue creciendo en la provincia: "Es un espacio importante que permite aprender de una forma divertida la historia. Con los años la feria se convirtió en un punto de interés para artistas y del público de otras provincias que se suman y la hacen crecer", opinó. De hecho, la edición del año pasado tuvo alrededores de 7 mil asistentes en el Complejo La Superiora, según los organizadores. Esta vez se espera repetir la gesta.

> La Feria Medieval

Castillos, Espadas y Brebajes se desarrollará en el Centro Cultural Amadeo Conte Grand (Las Heras y San Luis) el 30 de septiembre y el 1 de octubre de 16hs. a 23hs. Habrá exhibición de combate medieval, con el Club La Orden del Fuego, intrépidos guerreros con sus armaduras históricas que darán demostraciones de técnicas de lucha y sus armas. Mercado de artesanos con productos exclusivos, joyas y armaduras artesanales. Juegos medievales de mesa y de rol del Club Warhammer San Juan. Armado de catapultas, softcombat, arquería y taberna medieval para disfrutar de comidas y bebidas desde jugos naturales hasta auténticas cervezas y -para los más valientes- tragos de hidromiel. Números musicales y danza tribal. Entrada anticipada en Access Go $800. Descuentos para asistentes que hagan cosplay.