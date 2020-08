El 8 de agosto, Alejandro Fantino contaba que había sido diagnosticado con coronavirus, por lo que inmediatamente se aisló en una parte de su casa.

Diez días después, el conductor volvió a comunicarse con sus seguidores de Instagram para actualizar cómo sigue su salud, que afortunadamente se encuentra en buen estado.

“ ¡¡Solo pasaba para agradecerles la onda que me tiraron!! ¡¡Gracias desde mi corazón a todos ustedes!! ¡¡Gracias a Dios todo en orden y perfecto de salud!!”, escribió en el video.

Ya con su voz, contó: "Ahí con el solcito que se está yendo pero con el solcito que volvió a mi vida porque ya en unas horas si Dios quiere mi médico me estará firmando el alta”.

“Ya les contaré cómo fue todo. Gracias a Dios en mi caso fue muy bien pero ya les contaré qué se siente tener esta enfermedad. Realmente no es fácil. Pero se los voy a contar personalmente cuando esté al aire. Les quiero agradecer que me hayan mimado, tirado buena onda, no saben lo que sirve en una situación así. Pasaba por acá para contarles esto, que en las próximas horas si Dios quiere ya está todo bien”, agregó.

Sobre su novia Coni Mosqueira, comentó: “También va a estar bien Coni, que empezó con los síntomas unos días después que yo pero ya estará dada de alta”.