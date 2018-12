La producción cinematográfica Fátima-el Último Misterio, que tuvo su estreno el año pasado en España en el marco del centenario de sus apariciones, aterriza hoy en la cadena local del Cinemacenter. En su recorrido por Europa y América, la película documental ya fue vista por más de 300.000 espectadores y traducida en 10 idiomas.



El éxito del film superó las expectativas de sus directores Andrés Garrigó (El efecto Francisco) y Pablo Moreno (Pablo de Tarso, el último viaje), ya desde su premiere en España.



A través de Mónica, quien es contratada para montar un documental sobre los milagros de Fátima y quedará tocada por lo que irá descubriendo; el guión entrelaza las escenas de ficción con recreaciones, imágenes históricas y entrevistas a 30 expertos de 13 países.



"Fátima..." se centra en los cambios en el mundo atribuidos a la intervención de la Virgen, desde su primera presentación a los tres pastorcitos Lucía, Francisco y Jacinta en Portugal, el 13 de mayo de 1917 -la más famosa de las aprobadas por la Santa Sede en el siglo XX-; hasta la actualidad.



La Segunda Guerra Mundial, la caída de la Unión Soviética, el atentado contra Juan Pablo II y el descubrimiento de una cadena de coincidencias que ligan las peticiones y predicciones de la Virgen a la terrible historia del siglo XX y a los graves peligros que se viven el el XXI. Son algunos de los extraordinarios sucesos que se relatan en esta creación de Goya Producciones en la que varios expertos subrayan en el documental que su mensaje profético sigue vivo, ya que el mundo no se ha convertido y no hay paz. El papa Francisco, que peregrinó al Fátima en mayo, subraya en el largometraje que "nadie puede negar hoy que estamos en guerra, una Tercera Guerra Mundial por partes".

