Periodista, presentador, jurado y asiduo integrante de elencos de humor en teatro, Marcelo Polino llegará a San Juan este viernes por primera vez con Fátima Florez, como parte de su "Fátima 100%". Se trata del espectáculo más vendido del verano en Mar del Plata, ganador de dos premios Estrella de mar, que inicia en Cuyo una gran gira nacional, para luego pasar a países limítrofes y culminar en Miami.



Polino conversó con DIARIO DE CUYO sobre su participación en este "show divino, súper probado, en el que la gente lo pasa bomba", tal como lo describió, sobre el oficio en el que comenzó hace 30 años y hasta respondió sobre la ruptura del noviazgo de su amiga Fátima con el Presidente Javier Milei.

Dupla. Polino junto a Fátima Florez en uno de sus pasajes en el espectáculo.



- ¿Qué te atrae de hacer teatro?

- Es súper divertido. Yo digo siempre que llevo 30 años en televisión todos los días, muchos de ustedes me han visto más a mí que a sus familias, entonces para la gente también es como un impacto verme de cerca. En el monólogo cuento un poco la historia de mi vida, de antes de empezar, cómo veía todo cuando llegué a Buenos Aires, porque soy del interior. Un monólogo que en su momento me ayudó a escribir Antonio Gasalla.

Soy el host del show, presentando los personajes de Fátima, interactuando con ellos y ahí mezclo el periodista con el humorista. Trabajar con Fátima es un placer, es una genia; hace 15 personajes y en el show no para ni un segundo.



- Este último tiempo has sido el nexo para saber de Gasalla. ¿Cómo estás viviendo ese proceso y su estado de salud?

- Muy triste, porque Antonio es familia para mí, es una amistad de toda la vida. Somos vecinos, uno en cada esquina, y pasamos 17 años hablando todos los días, cada uno desde su casa veía tele y lo comentábamos por teléfono. Verlo encerrado y en esta situación tan compleja, irreversible, porque tiene un daño progresivo, es muy triste.



- ¿Cómo analizás al periodismo de espectáculos y de chimentos?

- El periodismo de espectáculos no escapa a la realidad general que no hay presupuesto para nada, todo se abarata; entonces los programas de chimentos se hacen en base a lo que sale en Instagram o lo que publican en Twitter, no hay viajes ni guardias porque no hay presupuesto y todo se va achicando. Todo pasa por un programa con un conductor y un panel que opina sobre una foto que ven en Instagram o un comentario de un famoso. Los periodistas con trayectoria no se prestan a los sueldos magros que hay, una situación muy compleja. Es una tendencia mundial.



- La gente sigue directamente al famoso...

- Claro. Me acuerdo cuando empecé hace 30 años con Lucho Avilés, largábamos un chimento y había que esperar a la semana siguiente para que el artista diera su versión o desmentida en una revista. Ahora dijiste "Lo vi a tal famoso tomando un café con tal" y sale el famoso diciendo que estuvo en su casa durmiendo y te desactivó al instante el chimento.



- Los panelistas se convirtieron en un rubro en sí mismo...

- Sí y pasa que los panelista o periodistas se han convertido en protagonistas. Como los famosos no salen tanto, no hay tantas fiestas.... No hay esa movida que había antes.



- ¿Y qué ha significado para vos ser jurado del Bailando?

- La verdad es que me encanta, hice todos los formatos de Tinelli, Bailando, Cantando, Soñando, todos hice... también participé en Chile en un formato de Televisa. Tengo 30 participaciones como jurado en diferentes programas, voy rumbo al Libro Guinness de Récords como la celebridad que participó como jurado en más shows de talentos en el mundo. Lo tengo presentado, es un trámite largo y engorroso, porque tenés que llevar de cada certamen certificado de principio al final. Estoy haciendo eso, me convocaron ellos, pero justo me fui a Mar del Plata y volví en marzo.



- ¿Y lo de ser "el malo", sale natural?

- Más que malo, como jurado trato de ser agudo y divertido, para que el espectador se entretenga. De hecho hace unos años se me ocurrió el puntaje 0 , que no existía en el formato de Televisa; pedimos autorización para que se incorporara el cero al formato y después dije "bueno, incorporemos el -1".



- ¿Tinelli sigue en América?

- Tinelli continúa en América. Él estaba en España, me dijo que continuaba, me llamó para hacer algo en el canal, así que nos vamos a juntar a ver qué puedo llegar a hacer.



- ¿Cómo ha vivido Fátima toda la exposición de estar en pareja con el Presidente? ¿Y la separación?

- Nosotros trabajamos todo el verano y la verdad que recibió mucho apoyo de la gente, del público sobre el escenario y en la calle. Todavía no la vi.



- ¿Crees que las críticas o el nivel de atención extra le afectaron?

- No, ella está muy enfocada en su trabajo. Fátima sabe las reglas del juego, sabe que la gente habla, que la gente opina sobre lo que se pone, lo que dice o dónde va, en general pasa con todos los famosos... Pero ella está enfocada en su trabajo. Vivíamos en el mismo hotel, íbamos del hotel al teatro, hacíamos dos funciones, hace 15 personajes, se cambia 30 veces de ropa...



- ¿Cómo vivían como elenco que el presidente de la Nación fuera a las funciones?

- Para mí era el novio de mi amiga, qué sé yo... Fue para el estreno y para su cumpleaños, que fue donde yo lo vi. Lo vi como algo natural, sí es cierto que siendo un presidente estaba toda la expectativa y la ante la mirada de todo el país...



- ¿Y no se complicaba con la seguridad o protocolo?

- Sí, iba con su protocolo de seguridad, pero nosotros muy tranquilos. Yo no lo conocía, estuvimos ahí en el back, muy simpático.



- ¿Te sorprendió la ruptura?

- No sé si me sorprendió... Viste que ellos están con unas vidas tremendas, él con el país, nosotros con una gira inmensa. Desconozco los pormenores de la relación, ni siquiera he preguntado, ni hablado.

EL DATO

Fátima 100%. Viernes 26 de abril, 21 hs, en el Teatro Sarmiento. Entradas: $18.000 a $25.000 en venta en entradaweb.com.ar y boletería.