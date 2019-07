La batalla entre Federico Amín y sus excompañeros de la banda Pijama sumó este viernes un nuevo capítulo. Es que, luego de la advertencia que lanzó el guitarrista y de la dura respuesta de la cantante Macarena Flores, el exintegrante publicó la canción de la discordia en las distintas redes sociales y plataformas.

Según dijo el propio Amín en su cuenta de Instagram, "lo subo (al video de la canción ) con un único y exclusivo fin: protestar por mi dineroque esta gente me tiene retenido hace más de tres meses, el cual me corresponde por streaming y derechos de autor. Retienen el dinero con el fin de ponerme de rodillas ante la necesidad para que firme un acuerdo entregándoles todos los derechos y no cobrar indemnización después de echarme por problemas personales".

A continuación, el ex Pijama expresó que "mi vida entera y la de mi familia se está viendo gravemente afectada y la situación es insostenible.

Quiero aclarar que, si bien la canción fue comprada por los seis integrantes el año pasado a Mariana Zunino, a mí en lo personal me parece una porqueria en cuanto a contenido de la letra. Yo me opuse a cantarla por considerarla misógina (palabras que los Pijama anoche usaron en su defensa, muy vivos). Hago esa aclaración para evitar cualquier mensaje misandrico. Como las decisiones ahí dentro no eran democráticas sino impuestas por Juan Pablo Álvarez, fue comprada".

A continuación, "Te vo' a besar", la canción que desató la escándalo