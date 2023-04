Después de su polémica separación de Sofía Aldrey, Fede Bal continúa sumando escándalos. Esta vez, discutió en vivo con Tamara Pettinato al aire de Un día perfecto, programa de Radio Metro 95.1 que conduce Cayetano y tiene como panelista a la mencionada hija de Roberto Pettinato, Martín Reich, Cayetina, Vicky Garabal y Dalma Maradona.

“Voy a abandonar el móvil”, dijo la expanelista de Intrusos (América) al verlo llegar al estudio al hijo de Carmen Barbieri, el pasado jueves. El protagonista de la obra Kinky Boots fue contundente y le advirtió: “Vine muy cortito de mecha y te voy a decir las cosas en la cara porque vivo así la vida”. “No lo puedo creer ¿Qué te pasa Federico?”, quiso saber ella.

“Me pasa que toda tu familia es un amor y vos sos mala”, dijo Bal, quien recién llegó de Europa, donde estuvo grabando nuevos capítulos de Resto del mundo (El Trece). Acto seguido, el conductor explicó los motivos de su enojo: “Con tu padre tengo historias de amor, no sé cómo explicarte, lo amo a tu papá. Tu hermano Homero es una de las personas que más me hace reír en este planeta. Felipe es adorable, pero vos la tenés conmigo, loca. En serio te lo digo. Cada vez que te vi o cuando hablás de mí, no me gusta cómo lo hacés y te lo quiero decir”.

Pettinato, sorprendida, le devolvió: “Nunca hablo mal de vos, ¿Qué dije hoy?”. “Hoy nada, pero tenés una oportunidad hermosa para hacerlo”, lanzó el hijo de Santiago Bal. Y solicitó: “Les pido que me tengan un poco de amor. Salí ayer, hoy es feriado, trátenme bien”.

La chicana de Tamara Pettinato

Tamara no perdió la oportunidad de recordarle su polémica separación con Aldrey, que se dio en medio de infidelidades y chats filtrados. “Te quiero comprar el lavarropas”, le dijo haciendo referencia a que su exnovia descubrió que Fede le estaba siendo infiel por el horario en el que estaba programado el lavarropas, a las 3:00 de la mañana. Entre risas, el actor le contestó: “Perdón, no está en venta”. Insistente, Pettinato lanzó: “Pero tenés que soltarlo”.

Para salir de la situación, Bal recurrió a Cayetano, conductor del ciclo, quien irónico le respondió: “Siempre trabajé con buena gente y este año se incorporó Tamara”. La panelista se quejó diciéndole que se ponía del lado del presentador, a lo que el conductor dijo que sí porque era el más débil.

“Es fortachón, que no se haga”, acotó ella. Por su parte, Bal acotó: “Soy fuerte. Es verdad, no sos mala, pero sí un poco tóxica”. “Es verdad, soy tóxica, pero eso lo estoy trabajando en terapia, no acá”, arremetió picante Tamara. Minutos después, Federico reveló que su problema para vincularse correctamente también lo está trabajando en el psicólogo.