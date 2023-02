Federico Bal se confesó y habló sobre el escándalo con su expareja, Sofía Aldrey, de quien se separó tras sus reiteradas infidelidades, y se sinceró sobre la influencia de su padre, Santiago Bal.

Cabe recordar que el noviazgo del actor con la joven maquilladora oriunda de Mar del Plata terminó de manera abrupta luego de que ella encontrara conversaciones que él mantenía con varias amantes, entre las que se encontraban algunas famosas como Claudia Albertario y Estefi Berardi.

Si bien ya había hablado con algunos medios, en esta oportunidad el hijo de Carmen Barbieri brindó una entrevista íntima en “Herederos”, una sección de Telefe Noticias (Telefe) en la que la periodista Gisela Busaniche conversa con hijos de distintas personalidades famosas.

“Laboralmente estoy en mi mejor momento, emocionalmente tal vez en mi peor”, se sinceró el entrevistado que por estos días se encuentra instalado en Villa Carlos Paz, Córdoba, protagonizando el musical Kinky Boots.

“Me crié en la noche. En lugares del ambiente artístico. No conozco otra cosa”, expuso Federico.

Y contó detalles de su niñez: “Tuve una crianza creo que bastante buena. En este momento súper criticable tal vez, la gente puede decir cómo salí así o algo por todo lo que ven en la tele, pero creo que hay cosas que cambiaría de mi crianza y hay otras que haría exactamente igual porque estoy sumamente orgulloso de los papás que tuve, que tengo, de mi vieja que es una reina".

“¿Qué tenés de tu papá, en lo bueno y en lo malo?”, quiso saber la periodista.

“En cuanto a lo personal… muchas mujeres hablan de mi papá como un tipo que era encantador. Y no sólo las mujeres, los hombres también. Acá trasciende ya algo de la sexualidad, sino que hay algo de lo anfitrión que él era, ahí también me veo un poco como reflejado en él", manifestó Fede.

Y recordó el momento en el que sus padres se separaron en medio de un escándalo mediático: "Si, se separó de una forma súper polémica con mi vieja y fue duro que mucha gente lo conocía por programas de chimentos y no por el carrerón que hizo mi viejo con más de 40 películas, trabajó en 60 obras”.

“La gravedad de una infidelidad, una separación o problemas del corazón es simplemente en la intimidad y en el pedido de disculpas a tiempo, a destiempo, pero me parece que poner un abogado a todo esto me parece que es una locura", opinó el actor.

Y siguió: "Mis viejos lo hicieron pero porque tenían mambos más grandes. Ellos se separaron en un momento que a mí me dolió mucho. Fue muy feo, se habló muchos años de eso y ellos mismos se ocupaban de que se siga hablando y eso fue lo que más me dolía porque éramos una familia hermosa".

Federico Bal y su escandalosa separación

En diálogo con Telefe, el artista se refirió a sus propios problemas que fueron expuestos en varios medios en los últimos días.

"Soy una persona de 33 años que tiene mucho que resolver seguramente y no hay que hacerlo en la tele, me parece que no es lugar. Yo sé que soy mucho más que lo que se dice de mí. Siento que tienen que conocerme para opinar de mí, pero bueno, si rinde y les interesa… entiendo que es el periodismo y son los chimentos", reconoció Bal.

“De mis viejos, muchas veces dije que aprendí de lo bueno y de lo malo, de no repetir historias. Hoy en día siento que en algunas caigo igual, en otras creo que hago la diferencia. Intento que mi vida privada se mantenga privada mientras yo pueda manejar lo mío", sostuvo.

En otra parte de la entrevista recordó la etapa en la que pasó por un cáncer y el aprendizaje que eso le dejó: “Desde que me pasó eso, empecé a ocuparme de ser feliz".

"Tal vez muchos de los problemas que hoy tengo son de que quiero tener la mejor experiencia de cada día. Es como que la vida, si tenés salud, siento que se reduce a eso”, sentenció.