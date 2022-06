Feli Colina es una de las destacadas artistas de la nueva generación de música contemporánea; fue una de las preferidas en el Quilmes Rock, estuvo nominada a los Gardel y ganó el concurso Camino a Abbey Road en 2018. La joven salteña actuará esta noche por primera vez con su proyecto solista, en el marco de su gira El valle encantado tour (En Mamadera a las 22.00, $1.500), nombrada así por su reciente tercer álbum.



Tiene 27 años y escribe sus canciones desde hace más de 10 y en este disco Feli lleva su imaginario al extremo dejándose nutrir por una fantasía criolla con la que interpela la realidad de hoy en día.



"Este disco es un álbum de percusiones y voces, como esqueletos, y las canciones tienen un acentuado aire folclórico, la narrativa de la letra es una historia de la búsqueda de la musa y todos los lugares por los que atravieso para llegar a ella, hasta la encuentro", comentó la artista a DIARIO DE CUYO, que evita encasillar el disco en algún género en particular. "No sé si es folclore. No lo sé, eso lo dirán expertos, sí creo que hay una clara influencia pero no diría que es un disco de folclore clásico, pero sí para alguien que nunca escuchó folclore pueda parecerle que lo es" apuntó. "Mi disco anterior es más rockero, este más folclórico" dijo dejando su música libre de etiquetas.



Hace 8 años que está instalada en Buenos Aires, llegada desde su Salta natal, donde fue ampliando horizontes y sumando logros. "Mi camino con la música empezó en la preadolescencia, cuando aprendí a tocar la guitarra y cantar, a los 18 comencé a componer mis canciones, después me vine a Buenos Aires y empecé a tocar en el subte, toqué algunos años, ahí, mientras paralelamente hacia mis canciones y fui formando mis bandas. Poco a poco pude dedicarme exclusivamente a hacer mis canciones" comentó Feli que además produjo El valle encantado. "¿Qué espero con este disco? que lo escuche la mayor cantidad de gente posible, me gratifica desde un lugar personal, pero también me permite trabajar mejor, hacer shows más ambiciosos, entonces con deseo que crezca, no con expectativa, porque puede ser medio dañina tenerla, pero sí con el deseo", expresó la cantautora.