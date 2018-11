Es tímido, salvo cuando está en un escenario. Felipe Rius Corrado tiene 9 años y se convirtió en noticia porque logró que Abel Pintos lo hiciera subir a cantar con él en el show que brindó el jueves en el Estadio Aldo Cantoni.



El pequeño vive en Córdoba, es hijo de sanjuaninos y canta las canciones del bahiense desde que tiene 4 años. La familia tenía pensado venir de visita, pero adelantaron su viaje para darle a Felipe una gran sorpresa. Con la complicidad de su nona, su tía, primas y sus papás, el niño llegó al estadio sin saber que vería por primera vez a su ídolo. Y ahí estaba, en la cuarta fila, con un cartel que decía "Mi sueño es cantar con vos', hasta que logró llamar la atención del cantante. "Me dijo 'bajá los brazos, que te vas a cansar, vas a subir, ya te traigo al escenario'", contó Felipe a DIARIO DE CUYO, que hace dos meses va a una academia de canto. Cuando creía que no iba a ocurrir, poco antes de terminar el recital en San Juan, Feli pudo cumplir su sueño, porque Abel mantuvo su palabra. Él mismo lo recibió detrás de escena, le preguntó qué cantaría, en qué tono y dio las indicaciones a sus músicos. Feli tiritaba de emoción y hasta le costó acordarse de la letra de El adivino, su canción favorita, que ahora lo es más porque la cantó a dúo con su ídolo, que además tuvo la generosidad de dejar al niño lucirse. "Verlo en vivo fue algo genial que siempre quise que me pase. Cuando estuve en el escenario no lo podía creer; que hubiera tanta gente... canté con público pero no con tanto", dijo para relatar la experiencia.



"Felipe encontró en las canciones de Abel un lugar donde él se siente muy feliz. Para nosotros es maravilloso", dice Andrés, el papá del niño, que además contó que su familia vivía un difícil momento tras el fallecimiento de su hijo mayor, ocurrido en 2016, con quien Felipe solía cantar.



"¿Qué le diría a Abel ahora? Que le agradezco por haberme hecho subir al escenario, que es muy buen cantor y que Dios lo bendiga", respondió Felipe, que seguramente atesorará ese momento por mucho tiempo.