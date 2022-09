Crecieron a paso firme y aunque no pudieron avanzar más, los tres sanjuaninos que más lejos llegaron en la edición 2022 de La Voz Argentina se dieron un gran gusto: quedar entre los 25 últimos y con eso, formar parte del gran show que tuvo lugar el sábado pasado por la noche en el Movistar Arena, adonde una multitud los aplaudió principio a fin. Allí volvieron a lucirse Emilia Soler, Andrés Cantos y Dandara Guimaraes, quienes el día después, todavía plenos de felicidad, le contaron a DIARIO DE CUYO como vivieron esa noche mágica.



Según medios nacionales, más de 5 personas celebraron a los jóvenes artistas, entre quienes se contaban también los cuatro finalistas: Iván Papetti, del team Mau y Ricky; Elías Pardal, del team Montaner; Ángela Navarro, del team Lali; y Yhosva Montoya, del team Soledad. Marley fue el conductor de la velada, en la que no estuvieron presentes los coaches. La apertura fue al son de Circo Beat (Fito Páez), y luego cada participantes cantó un tema (salvo los cuatro finalistas y dos de los jóvenes que eligieron hacer dos dúos).



"Fue hermosísimo todo', resumió lo vivido Dandara. "Estuvimos desde temprano, llegamos al mediodía y nos quedamos enloquecidos con cómo era todo por adentro, los camarines enormes, todo para nosotros, con buffet, estábamos todos recontentos. Luego fue la prueba de sonido, para pasar las canciones y los números grupales, nos maquillaron y salimos... la verdad es que se pasó todo muy rápido... Yo tenía ganas de quedarme a vivir en el Movistar, la verdad', se explayó la joven sanjuanina que el año pasado fue tras su sueño y se instaló en Buenos Aires, donde estudia Artes Escénicas. "Estábamos todos bastante tranquilos, jodiendo, escuchando música, riéndonos... era el cierre de algo muy lindo y estábamos todos juntos y la verdad es que creamos una relación tan linda, un grupo humano tan lindo que yo lo disfruté como si estuviera con mis amigos de toda la vida. Se me ponía la piel de gallina cuando cantaban mis compañeros y escuchar los gritos de la gente, cómo los alentaban.... era muy loco', agregó la joven del team Montaner, que entonó No one, de Alicia Keys.



"Cuando pasé yo, me pasó que me sentí muy cómoda en el escenario, como que ese era mi lugar y donde tenía que estar. Antes de salir tenía mariposas en la panza, pero una sensación linda, como de adrenalina. Y volví a confirmar que eso es lo que quiero hacer toda mi vida', dijo Dandara movilizada. "La gente nos recibió muy bien, fue hermoso, todos gritando, prendía flashes, estaba enloquecida', apuntó.



"Me sentí pleno... jamás pensé cantar en un escenario tan imponente. Me siento feliz de saber que tengo el apoyo de mi querido San Juan. Y se vienen cosas hermosas', fueron las palabras de Cantos, que fue parte del equipo de Lali, y que interpretó Mucho más allá. Si bien no reveló los detalles de sus próximos pasos, sí reiteró una frase que varias veces repitió en el programa: "Coseché grandes amigos'.



Por su parte, Emilia, quien llegó a cuartos de final dentro del team Lali, y que entonó Survivor (Destiny's Child) en el Movistar -un tema que ya había cantado dentro del programa- expresó que "fue una experiencia inigualable. Nunca he vivido adrenalina como esa. Las luces, las pantallas, los efectos que pusieron durante mi presentación y los gritos de la gente.... Ensayamos muy duro entre todos para que saliera como salió, así que estoy muy orgullosa'. Y agregó convencida: "Después de esto, realmente siento que no quiero hacer otra cosa mas que dedicarme a la música'.



El cierre fue con todos los participantes, entonando al unísono Somebody to love (Queen) y Yo no sé mañana (Luis Enrique). Al finalizar el recital y tras cumplir con los autógrafos y las fotos de rigor, con el corazón todavía rebosante de alegría el grupo de cantantes se fue a festejar. "Fuimos a tomar algo por ahí y después a bailar', contó Emilia. "Ahora estoy medio sin voz', confesó Dandara.



En cuanto al exitoso envío de Telefe, culminará hoy con el duelo de los dos finalistas elegidos anoche, al que se sumaría -adelantó Marley- un artista de talla internacional que dará el nombre del gran ganador de La voz argentina 2022.

DATO

