Felipe Fort compartió una foto de alto voltaje junto a su novia Priscila Godoy y, al instante, generó revuelo en las redes sociales por mostrar su intimidad con la joven.

“Felipe es hermoso, pero su novia no puede ser tan linda”, escribieron varios usuarios en Twitter ante la fotografía hot donde se los ve a ambos desnudos, apasionados y abrazados en el baño.

Ya quedó atrás el pequeño Felipe que Ricardo Fort mostraba en la televisión junto a su hermana melliza Martita. En febrero, el joven cumplió 18 años y su mayoría de edad se hizo notar por cómo se muestra públicamente y por las decisiones que puede tomar en la millonaria empresa de los chocolates.

Meses atrás, se conoció que el hijo del “comandante” estaba empezando una relación amorosa, pero no quería dar detalles al respecto hasta que la relación no se afiance. Ahora, Felipe no duda en mostrar el cariño y lo fortalecido que está su noviazgo con la joven influencer Priscila Godoy.

En la foto hot que subieron en las últimas horas, los jóvenes están muy apegados abrazándose en el baño, con sus torsos desnudos y luciendo sus tatuajes. El alto voltaje de la publicación demuestra la pasión que hay entre ambos y provocó el asombro en las redes sociales.

Quién es Priscila, la novia de Felipe Fort

Tal como se puede ver en sus redes sociales, Priscila es una joven influencer que reúne a más de 30 mil seguidores y sigue apenas a 168 personas.

En su perfil de Instagram suele compartir fragmentos de libros, imágenes de películas, se muestra tocando la guitarra, cantando y posando con distintos looks. También suele compartir algunas fotos de sus mascotas y algún que otro viaje a la playa.