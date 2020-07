Flamante mamá por segunda vez, fruto de su relación con Halit Ergenç, la actriz Bergüzar Korel (37) publicó unas fotos suyas en sus redes y los "haters" -como se le llama a los odiadores seriales de internet- la atacaron por su sobrepeso, flacidez y celulitis. Y no faltó la prensa amarilla, que además dijo que la morocha estaba pasando un profundo estado de depresión y angustia. Lejos de enfurecerse, la bella actriz que encarnó a Sherezade en la exitosísima novela turca Las mil y una noches (que protagonizó con su esposo, en el rol de Onur), respondió con altura. Bergüzar volvió a las redes y citó algunas frases que la tuvieron como blanco: "La famosa actriz Bergüzar Korel atrajo la atención con su sobrepeso", "Esta imagen de Bergüzar Korel, que llamó la atención por su peso y celulitis después del nacimiento fue sorprendente" y otras por el estilo. Y junto a ellas -no sin ironía- posteó otra foto suya, con una enorme sonrisa, vistiendo una bikini azul amplia pero bikini al fin y descansando sobre almohadones blancos en una embarcación. Lo que se dice, disfrutando de la vida. "No quise cansarte, espero que tengas un buen verano", remató la actriz, cansada de los estereotipos de belleza y lejos de las poses, y -sin dejar de lado el cuidado y la salud- a favor de las mujeres reales y sus cuerpos reales, especialmente luego de dar a luz.