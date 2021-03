La serie Dark angel y la saga de Los cuatro fantásticos la pusieron en boca de todos -un sueño al que aspiran muchísimas actrices- y la hicieron transitar un gran momento como actriz. Sin embargo a ella le seguía faltando algo, que entendía que no tenía que ver con ese universo; y finalmente supo encontrarlo. "Mi motivación dejó de ser la idea de si alguien me volvería contratar de nuevo. Sinceramente, estaba en el punto álgido de la carrera. No podía volver a dedicarme a lo que hacía antes y seguir siendo auténtica. No era capaz. Ya no me importaba igual que antes", reconoció en entrevista con la revista Romper la actriz Jessica Alba, explicando a sus 39 años por qué desapareció de las pantallas, una necesidad que en su interior fue creciendo paulatinamente y especialmente tras el nacimiento de su hija Honor -primera de tres, hoy de 8 años- tras lo cual su salud comenzó tener algunos tropezones. "Tuve una revelación. Quería vivir y prosperar y pasar el mayor tiempo posible con esa personita que iba a traer al mundo y quedarme a su lado. Así que mi salud empezó a importar mucho y quería que ese pequeño ser humano también estuviera sano, porque resulta imposible ser feliz cuando no estás sano", se explayó la norteamericana, quien de pequeña sufrió con el cáncer que le diagnosticaron a su madre; y atravesó también algunas neumonías que varias veces terminaron en internaciones.



Ya no con la vorágine de antes, según ella el origen de sus recaídas, la intérprete sigue trabajando pero manejando sus tiempos a su modo, como empresaria al frente de The Honest Company, la marca de cosmética que creó y que tiene -como ella- una mirada ecológica y ambientalista. Finalmente, un reencuentro consigo misma.

LOOKS

La actriz que supo ser ícono de belleza en la industria del cine, no es de cambios drásticos en cuanto a su aspecto; más bien una clásica a la moda.