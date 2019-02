Fernando Burlando habló sobre la situación de Juan Darthés, quien días después de la denuncia de Thelma Fardin en su contra por violación se encuentra recluido en Brasil, su país natal. Entre otras cosas, el abogado aseguró que su cliente tiene pensamientos suicidas.

Luego de que el letrado contara que el actor estaba con una crisis depresiva y que tenía pensamientos de autoflagelación, la periodista Nancy Duré, en Nosotros a la mañana preguntó: "¿Él pensaba hacer algo contra su vida, quitarse la vida o intentarlo?", a lo que respondió contundente: "Sí".

Burlando afirmó que no lo sabía de boca de Darthés sino de su entorno familiar: "Está quebrado. Hacé de cuenta que está extinguido, tiene su cabeza congestionada de malas ideas. Es normal, porque una persona que estaba en el lugar en el que estaba él y está ahora está en el lugar que está, con el repudio y el odio de la gente… no hay persona que resista fácilmente".

"Hay gente que terminó en el suicidio porque no toleró el repudio popular", ejemplificó y Fabián Doman insistió al preguntar nuevamente si el actor se había querido quitar la vida: "Concretamente tiene ideas de esas características", reiteró el letrado.

Además, dijo que esos pensamientos no son constantes porque está controlado con medicación."Está en un lugar que no quiere, no desea, sin trabajo… En Argentina no puede salir, si viene ya están pensando escraches, ¿o la gente del Colectivo o alguna producción le va a dar trabajo? ¿Para qué quieren que venga a la Argentina si va a tener escraches?", insistió.

Como abogado, Burlando intentó mostrarle a su cliente todo el abanico de posibilidades que podrían darse en Nicaragua, por eso le anticipó que no sería descabellado que de ir viajar al país centroamericano, quedara detenido un tiempo: "Es una especulación, es lo que uno proyecta como estrategia. Si no tengo en cuenta lo que le puede pasar a Darthés en dos días o dos meses sería un idiota".

El próximo martes el actor debería presentarse en una mediación con Anita Co en la causa que él le inició a la actriz luego de que lo acusara públicamente por acoso.