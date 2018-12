Aunque repite una y otra vez que no puede defender a Juan Darthés en Nicaragua porque no tiene matrícula habilitante, Fernando Burlando continúa en contacto con el actor acusado de violación por Thelma Fardín. El letrado es una especie de asesor legal de Darthés en la causa, aun cuando éste se radicó en Brasil por tiempo indeterminado.

En este contexto, Burlando habló con el actor este miércoles, escuchó su versión y no dudó en expresar que le cree. "Hoy le creo a Darthés, no sólo por lo que me manifestó sino por muchas cosas que me dijeron los profesionales que trabajaron con él estos días", sostuvo el abogado en una entrevista con "Pamela a la tarde" (América TV).

Ante los cuestionamientos de los panelistas, Burlando repitió que Darthés "es inocente, como todos los ciudadanos, hasta tanto la Justicia no demuestre lo contrario".

En las últimas semanas, el estudio de Burlando le realizó pericias psicológicas para presentar ante la Justicia. "Estas pericias tienen que ver con una decisión inicial para saber frente a quién estamos", continuó. De todos modos, aclaró que "no soy abogado en Nicaragua, no estoy matriculado, ni siquiera podría actuar. No puedo ni técnica ni legalmente defenderlo".

Sobre cómo escuchó a Darthés, Burlando dijo que "está más animado". Y agregó: "Salir del foco de las críticas le ha hecho bien". Si bien prefirió no dar detalles de la charla, dijo: "Él dijo que no había abusado de Thelma. Los pormenores son temas que tendrá que debatir la Justicia".

Además, calificó de "acertado" su viaje a San Pablo. "Fue una decisión acertada para su psiquis. Yo se lo dije el primer día cuando nos consultó: 'Más allá de que tomemos o no el tema, esto se va a transformar en una enfermedad para vos' y se lo aconsejé por una cuestión laboral y social".

Burlando también negó los rumores sobre su separación: "Con su señora está todo muy bien. Seguramente María viaje en las próximas horas a Brasil. Es una pareja consolidada".

Por último, el letrado se refirió indirectamente a la denuncia que hizo Thelma Fardin a nueve años del supuesto abuso. "Hay que transmitirles a todas las chicas que pasan por este problema que denuncien inmediatamente, porque el tiempo no colabora. Se les está transmitiendo información equivocada, de que denuncian a los 8 ó 9 años. Hay que informarles que hay que denunciar instantáneamente".