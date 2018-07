Hace unos días, Fernando Lúpiz protagonizó un accidente en el barrio de Colegiales y, tras unos días de internación, se encuentra fuera de peligro. El actor circulaba en su moto por la avenida Córdoba y cuando estaba por llegar al cruce con avenida de Los Incas chocó con un auto que hizo una maniobra inesperada. El actor cayó a unos cinco metros de la moto que quedó debajo del auto con el que impactó.

Según contó el mismo Lúpiz en una entrevista con Involucrados (América), muchas personas se acercaron a ayudarlo y lo mantuvieron inmovilizado con el casco puesto hasta que llegó la ambulancia, 45 minutos después. El actor fue trasladado al hospital Tornú donde lo intervinieron de urgencia: presentaba un neumotórax (aire en los pulmones) y tenía dos costillas rotas. A su vez, tenía golpes en su lado derecho. Esa misma madrugada decidieron derivarlo a la clínica IMAC donde le realizaron una segunda cirugía para que su pulmón se recupere totalmente.

"Los dolores van a seguir dos meses más", reconoció el actor. Y siguió: "Me salvé de milagro, gracias a Dios apareció el ángel del aguarda. Si no fuera porque tengo un cuerpo entrenado no sé que hubiera pasado".

Es la primera vez, en años, que Federico Lupiz no pudo participar del Mundial de Esgrima y lo lamentó muchísimo porque tenía la intención de mejorar su performance del pasado. "Este año quería terminar entre los primeros ocho", reveló. "Era un sueño, pero esta vez no pudo ser".