Organizado por docentes del departamento Artes Visuales de la UNSJ, hoy en "Las Patricias Espacio" (Patricias Sanjuaninas 732 S), de 18 a 23 hs y con entrada libre y gratuita, tendrá lugar el primer encuentro de arte autogestivo. En esta "Festiferia" confluirán proyectos artísticos llevados a cabo por artistas, gestores y espacios colectivos de arte, donde podrán exponer, dar charlas abiertas y ofrecer sus obras y productos a la comunidad. "No es un encuentro de feriantes ni de diseñadores particularmente, sino de proyectos artísticos, que no pasa por el incentivo económico, si bien no es algo que dejan de lado algunos grupos; sino sobre todo por poder experimentar otros espacios; físicos, virtuales y nómades, alejados de las galerías convencionales y los museos", comentó a DIARIO DE CUYO la licenciada Ana Giménez, docente del departamento y colaboradora, quien agregó que el objetivo es "reunir y dar visibilidad a estos grupos"



Proyecto Baldío, Imagen Galería (Mendoza), Patricias Espacio, Kazajistán, La Mandorla, Sergio Centeno, Estadero, Espacio Bunker y Salamanca son -con más o menos trayectoria en el ambiente- los grupos que con interesantes propuestas serán parte de la Festiferia.



El encuentro es parte del proyecto "Estado del Arte en la Región: Institucionalidad y Espacios Autogestionados. Cruce de Experiencias y Transferencia Pedagógica", que tiene coordinación académica de la profesora Lorena Ré, y que fue presentado en el marco del Programa MAGA (Movilidad Académica de Grado en Arte), que tiene como objetivo incentivar a los alumnos a que finalicen sus carreras de grado.