Arranca el 2024 con un ciclo prometedor de importantes estrenos para las pantallas de las principales plataformas de streaming, en el cual, la ficción argentina apuntará muy alto con historias de primer nivel. Lo que viene en 2024 será indudablemente interesante para quienes disfruten de las series con sello y talento sudamericano y especialmente, con toque argento. Para empezar a agendar, anotar uno de los títulos más esperados: 'El Eternauta', con el rol protagónico de Ricardo Darín en la piel del héroe colectivo Juan Salvo y que tiene a Bruno Stagnaro como guionista y director. Se trata de la adaptación oficial de la historieta argentina más emblemática creada por Héctor Oesterheld y dibujada por Francisco Solano López. Esta serie, que se verá próximamente para Netflix, genera expectativas muy altas por una producción audiovisual sin precedentes desarrolladas en el país. Con unos escenarios apocalípticos y la riqueza narrativa de sus personajes, en medio de una invasión alienígena en Buenos Aires, la obra terminó su extenso rodaje recientemente en diciembre y se encuentra en fase de postproducción. Además de Darín, el elenco se completa con una línea actoral destacada en la cual figuran Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, Ariel Staltari, Marcelo Subiotto, Claudio Martínez Bel, Orianna Cárdenas y Mora Fisz. Aunque todavía no hay una fecha confirmada para acceder al catálogo de la gran N roja, se espera que el estreno se concrete para el primer semestre de 2024 y tendrá un total de seis episodios.

Entre otras ficciones que desembarcarán en Netflix para este año, aparecerá 'Envidiosa'. Es una comedia con capítulos de media hora escrita por Carolina Aguirre, producida por Adrián Suar, con Griselda Siciliani y Benjamín Vicuña como protagonistas. Aunque también no hay certezas de cuándo saldrá a la luz, los seguidores de 'División Palermo' y 'Atrapados', deberán tener paciencia para la segunda temporada de estas series que aún se encuentran en diferentes etapas de desarrollo. No obstante, habrá novedades en los próximos meses sin dudas. Por su parte, Amazon Prime Video, anunció el estreno de otra historia que conmoverá: 'Cromañón', producida por Armando Bo, escrita por Josefina Licitra y dirigida por Marialy Rivas y Fabiana Tiscornia. Estará enfocada en un grupo de amigos en medio de las trágicas consecuencias del incendio del complejo ubicado detrás de la Estación de Once, en diciembre de 2004 durante el recital de Callejeros, con el saldo de 194 víctimas. Además, la plataforma tiene en marcha la biópic 'Menem', con Leonardo Sbaraglia en el rol principal y con Ariel Winograd como director. Sumado a ello, vienen las nuevas temporadas de 'El fin del amor' y 'Porno & helado', sin embargo, no hay fecha de estreno definida al respecto. Por el lado de Star+, llegará 'Coppola, el representante', escrita por Mariano Cohn, Gastón Duprat y Emanuel Diez, que presentará en pantalla a Juan Minujín como el polémico manager y su vínculo con Diego Armando Maradona.

Pero esto no es todo, porque la dupla Cohn-Duprat tiene más proyectos para la plataforma perteneciente a Disney para este 2024, pues confirmó el estreno de 'Bellas Artes', una miniserie de comedia rodada en España con un elenco encabezado por Oscar Martínez sobre el mundo del arte contemporáneo. Y no faltará la tercera temporada de la exitosa saga de 'El encargado' con Guillermo Francella. Mientras que en HBO Max, del conglomerado Warner y Discovery, presentará 'Felices los 6', una comedia romántica con Nicolás Furtado y Delfina Chaves, dirigidos por de Diego Kaplan. Sumado a ello, WBD presentará otras dos producciones para TNT -en coproducción con Flow-, primero otra biópic 'Cris Miró (Ella)', protagonizada por la española Mina Serrano en el papel de la primera mujer trans que triunfó en la revista argentina; y segundo, el thriller psicológico 'La mente del poder', con Diego Velázquez, Mike Amigorena y Elena Roger dirigidos por Mariano Hueter.



Fuente: Télam, Tiempo Argentino y Página 12.

Nuevas temporadas y franquicias en camino

“El simpatizante”, con Robert Downey Jr y Hoa Xuande se estrenará en HBO Max.

La disputa por las audiencias y la competencia entre las plataformas de streaming se intensificará en este 2024. En medio de despidos, reajustes en varias compañías de la industria, una tendiente concentración de sistemas en pocas firmas y las secuelas de la huelga de guionistas y actores, numerosas producciones tuvieron que reacomodarse y reprogramar estrenos y continuaciones. Como muestra, están títulos de alta promoción en Netflix como 'Avatar: La leyenda de Aang', reinterpretación en acción real de la popular serie animada que desembarcará el 22 de febrero; y 'El problema de los 3 cuerpos', que arribará el 21 de marzo sobre una amenaza alienígena que atraviesa diferentes líneas temporales y generaciones. El 12 de abril, será el turno de 'Fallout' por Amazon Prime Video, la adaptación de un popular videojuego con Ella Purnell. Siguiendo la línea de la ciencia ficción, el 8 de febrero Paramount+ lanzará la segunda temporada de 'Halo' y 'Dune: Profecía' en HBO Max, dirigida por Denis Villeneuve. En cuanto al Universo Cinematográfico de Marvel, seguirá su expansión con nuevas miniseries: 'Echo' (el 10 de enero), 'Agatha: Diarios de Darkhold', 'Ojos Wakanda'; la animada 'Your Friendly Neighborhood Spider-Man' y 'Marvel Zombies', para Disney +. A dicha plataforma, se sumarán también, más historias del universo de 'La Guerra de las Galaxias' con la cuarta temporada de 'El Mandaloriano' y el estreno de 'El Acólito', ambientada un siglo antes de lo visto en 'Episodio I: La amenaza fantasma'. Entre otras series importantes, el 26 de enero, en Apple TV+ 'Maestros del aire', la secuela de 'Hermandad en el frente' y 'El Pacífico' de Steven Spielberg y Tom Hanks. En HBO Max, se espera el debut de un spin-off de 'El Pingüino', con Colin Farrell, que narrará la vida del villano mafioso de Batman. Por último, Warner guarda otra carta ganadora para su sistema, la comedia negra 'El simpatizante', con Robert Downey Jr y Hoa Xuande que promete ser la sorpresa del año.

Fuente: Victoria Ojam y Nicolás Biederman.