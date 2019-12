Sin dudas, los aficionados y artesanos de la bebida espirituosa lograron abrir un espacio interesante dentro de la cultura gastronómica local. La cerveza artesanal es ya una marca con estilo propio en la provincia y desde 2014, que los cerveceros locales vienen reuniéndose para mostrar su pasión en el arte de hacer cerveza y compartir con el público la gran variedad de sabores existentes y qué mejor, que disfrutando de una pinta y un buen espectáculo musical. Se viene este fin de semana, la Fiesta de la Cerveza Artesanal 2019. Es una nueva edición que mantiene altas expectativas y que cada año viene creciendo en convocatorias multitudinarias.



Es el punto de encuentro esperado por muchos y será nuevamente en el predio de la exbodega Cinzano, hoy viernes 13 y sábado 14 de diciembre (ambos días desde las 19 hasta las 3 de la madrugada) el evento contará con un amplio patio de comidas, sector de tattoo, barberos a disposición de los que soliciten hacerse un cambio de look, animaciones de maquilladoras; performance de acrotelas y el grupo Circo Flayante que está dando atracciones e intervenciones en todo momento. Mientras que el grupo Borravinos le pondrá el condimento especial para musicalizar el ambiente. También, musicalizarán varios DJ's y las bandas locales más importantes son Dj Renzo Nievas, Martina Flores, Ex Dealer, Estado, Mama Ordán y Dj JaviGon esta noche. Y mañana, Dj Geminis, Borravinos, Fondo de Bikini, Sawawona, Asapcrew, King Of Banana y Dj JaviGon.



Las marcas cerveceras que participarán son Brunder, Donata, Ancestral, Cumbre, Soul Beer, Altea, Peñón del Águila y Estoka. Habrá promociones de entre $100 y $130 las pintas y podrá consumirse en vasos ecológicos. La entrada podrá adquirirse de manera anticipada $150 por el sitio web www.festivaldelacerveza.com.ar. El día del evento, se venderán entradas en los 2 accesos de ingreso.