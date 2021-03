Con la vuelta de la presencialidad, los artistas pudieron volver a escena en cualquier lugar que se habilitara. Esta vez, después de un año sin actuar, las divas drag queen conocidas como Marcela Rouge, Luxurius y Kendall White regresan en el estreno del Varieté del Verano "La Fiesta" esta tarde y el domingo (a las 19 hs, gratis por orden de llegada) en el Centro Cultural Amadeo Conte Grand. Se trata de un espectáculo de variedades, con canto, coreografías y humor con dirección general de Santiago Jofré, la conducción de Luis Linares, junto a Rouge, con la presentación de Alejandro Díaz, que hará una muestra de pole dance y pole sport. El grupo compartió su emoción por la vuelta a la actuación y el reconocimiento al género artístico que eligieron, dado en que por primera vez una obra de este tipo cuenta con el auspicio del Instituto Nacional del Teatro, además del Ministerio de Turismo y Cultura provincial.



Hasta hace unos años, no era habitual que los shows, el brillo, la excentricidad que transmiten fluyera fuera de los clubes nocturnos como Rapsodia, donde Dany Love fue el precursor y principal impulsor. De hecho, él logró llevar al Teatro Sarmiento su café concert, además de las ediciones de las Fiestas gay del Sol que ahí se realizaron.



"Me parece un gran avance y en materia de diversidad, cultura y arte para San Juan. Hay una gran calidad artística y esto es fundamental que esto ocurra y que el ministerio de turismo apoye, porque esto es también visibilizar a la diversidad de género a través de la cultura y el arte. Nos hará evolucionar como personas y como sociedad" sostuvo Jofré, director de la puesta producida por Cultura Drag.



"Estaría bueno que los bares también incluyan este tipo de shows, que evolucionemos y tengamos una mirada de ciudad moderna, como lo es Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Rosario, porque son shows que la gente consume, aun para familias, que sea un espacio nuevo que ganemos" dijo Jofré.



Por su parte, Kendall se mostró expectante con el estreno y la mayor visibilidad que se logra. "Es una enorme ayuda a nuestro arte, un placer que apuesten por lo que hacemos, es algo que sana. Nos dedicamos a esto con mucho amor y sería muy bueno poder proyectarlo para todos, que dejen de lado los prejuicios, que puedan verlo en vivo y sientan la energía que transmitimos al actuar", sostuvo la joven artista. En el mismo sentido, con mucha emoción, Luxurius contó cómo se prepara para volver a los shows después de un año sin tener contacto con el público de manera presencial, luego del cierre de Rapsodia, donde actuaba cada fin de semana. "Aquí estoy peinando pelucas, armando vestuario, no doy más, quiero que llegue ya la hora" compartió la diva drag que desplegará todo su talento para mostrar lo más tradicional de este arte.



Marcela y Luis serán el hilo conductor de la velada. Ellos serán una pareja que quiere festejar su aniversario y por eso se armará la fiesta como anuncia el título. "Espero con ansias por esos aplausos que por más de un año estuvieron en silencio, nada más gratificante para un artista que sentir esa gratificación al final de cada espectáculo", dijo Marcela. "Me parece fantástico que un show drag vaya ganando más espacios, hay artistas increíbles en San Juan, las he ido conociendo en este tiempo y creo que esto no tiene que quedar acá, sino expandirse más a otros lugares, otras salas y que la gente vaya conociendo más el talento que significa ser drag", aseguró por su parte Lucho Linares.