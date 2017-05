Zulma Lobato vivió un momento terrible en una casa abandonada. La mediática estaba teniendo sexo con un hombre y en medio del acto apareció otro sujeto, la filmó y le robó la cartera con todas sus pertenencias, incluída su ropa. Luego de eso la golpearon.

Rápidamente, el video se viralizó por las redes sociales y Whatsapp y su representante Lautaro Reyes aclaró la situación.

"Hay un video circulando por las redes sociales, que obviamente me ha llegado. Se ve a dos jóvenes que han satisfecho sus necesidades sexuales con Zulma. Luego de haber finalizado el acto sexual, aprovechándose de la vulnerabilidad de una persona, la filman sin que ella se percate de dicha acción. No le permiten vestirse, le quitan la ropa tratando de filmar su miembro y le pegan. La mostraron totalmente desnuda", publicó en su perfil de Facebook. "Cuando lo vi me dio mucha bronca, impotencia y pena. Vi a una Zulma Lobato totalmente indefensa", concluye.