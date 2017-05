Rocío Oliva permanece en Dubai con el fin de recomponer su relación con Diego Maradona, mientras un nuevo problema asoma en su horizonte: un "detective informático" salteño difundió supuestas fotos íntimas de la joven, y lo hizo a través de un video en el que asegura que ella lo traicionó

El hombre, llamado Martín Otero, mostró su computadora, donde tiene guardadas las fotos íntimas de la futbolista. "¿Quién fue el boludo que te recuperó todas las cuentas de Facebook? Con La Mona (Jiménez), con parejas, amigos. Te brindé mi amistad. ¿Quién será esta chica mostrándose así? Son todas fotos recuperadas de tu cuenta. Qué poca memoria tenemos...", expresó Otero en la grabación.





"Rocío Oliva, ¿por qué salgo a hablar? Mentiste. Dijiste que ibas a hablar con el Gobernador de la Provincia de Salta, como hizo Natacha Jaitt, que le agradeció los favores que le hice. Me pediste que te recuperara las cuentas de Facebook, me pagaste mal, nunca más me atendiste el teléfono. ¿Y de cuando me pediste que trucara la foto a la Verónica Ojeda te acordás?", cuestionó el hombre, mientras mostraba a cámara supuestos chats de WhatsApp con Oliva y un posible contacto de Maradona, para demostrar la veracidad de sus dichos que a todas luces generan muchas dudas.