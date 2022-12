Los detalles de la denuncia que Rodrigo De Paul formuló contra su expareja Camila Homs por las amenazas que la modelo profirió contra el futbolista y su novia Tini Stoessel, finalmente salen a la luz. El contenido de los mensajes no están exentos de insultos y extorsiones que intentan intimidar a la pareja a través de la publicación de una serie de hechos de su vida privada, con supuestas pruebas bajo su poder.

Al aire de LAM (América), Ángel de Brito confirmó que tuvo acceso a varios de los textos enviados por Homs y suavizó uno de los mensajes que envió al futbolista. “Merecés lo peor vos, y la **** de tu novia que se volteó a medio mundo. No te pienso cruzar así que no sé como harás para ver a tus hijos. Me voy a encargar que el mundo entero te conozca por lo m***** que sos, más que por ser campeón del mundo”.

Además, el conductor destacó que, a diferencia de su pareja, Tini Stoessel aún no procedió legalmente. No obstante, la medida cautelar adelantada por Rodrigo puede impedir que su exmujer difunda información a los medios y también protege a los hijos que comparten para evitar exponerlos públicamente.

Rodrigo De Paul se hartó de Camila Homs: los detalles de la denuncia

A principios de esta semana circuló la versión de que Rodrigo De Paul y Tini Stoessel habían recibido mensajes muy agresivos de parte de Camila Homs. El trascendido finalmente era cierto y en las últimas horas se confirmó que el futbolista denunció penalmente a su ex por las amenazas que le envió vía WhatsApp.

La noticia fue confirmada a TN Show por Marcelo Rochetti, abogado del jugador de la Scaloneta, quien contó que su defendido presentó los chats en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 34 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además de iniciar acciones legales contra la mamá de sus hijos, De Paul también denunció por el mismo motivo a su exsuegro, Horacio Homs.

Este nuevo conflicto se da conocer después de que diera a conocer que Tini Stoessel había tomado la decisión de bloquear a Camila Homs de su celular después de recibir algunos ataques. Ante esa información, la modelo dialogó con Pochis de Gossipeame y sostuvo que en realidad la conversión en cuestión deja mal parada a la Triple T.

Cómo empezó el conflicto entre Rodrigo De Paul y Camila Homs

La disputa entre Rodrigo De Paul y Camila Homs se reavivó el 21 de diciembre. Ese día, el futbolista fue parte de la caravana de campeones por la obtención de la Copa del Mundo en el Mundial de Qatar y, como el festejo se retrasó más de lo esperado, no llegó a tiempo para ver a sus hijos al horario que había acordado. Sin embargo, sí se hizo presenta en el Campo Argentino de Polo para reencontrarse con Tini Stoessel.

Homs se habría enojado con De Paul, ya que no estuvo de acuerdo con la manera en que ordenó sus prioridades en su breve paso por Buenos Aires. El Campeón del Mundo finalmente se encontró el día siguiente con sus hijos Bautista y Francesca en Puerto Madero, donde fueron captados por algunas cámaras.