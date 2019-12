Pablo Rago fue denunciado por violación por un episodio que tuvo lugar en 2015. Así lo afirmó la víctima Érica Basile, en diálogo con El Show del Espectáculo, en donde contó que radicó la denuncia en la Comisaría Comunal N° 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La víctima afirmó que conoció a Rago cuando ella trabajaba como actriz en papeles secundarios; a pesar de que ella mantenía contacto telefónico con él, el delito ocurrió cuando coordinaron para encontrarse.

"Me empezó a gritar: '¿Para qué viniste? Sos una nena. Te gusta que te traten como una puta (...) logró calmarse y se volvió a acercar, ahí hubo penetración y no fue consentido. Le dije que no, que así no quería. Él sonreía y hacía la suya", recordó.

Tras la difusión de la denuncia, esta mañana la joven habló con el periodista Tomás Dente, de Nosotros a la mañana. "Esto me arruinó la vida. Lo tengo que superar porque me viene atormentando hace años", detalló Basile.

Lo cierto es que en las últimas horas se filtraron algunos chats que el actor le mandaba a la víctima, correspondientes a 2012 y 2017. Según se puede observar, el actor enviaba imágenes subidas de tono. En el caso interviene el Juzgado en lo Correccional y Criminal N° 73.