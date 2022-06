El próximo viernes a las 20 hs debutarán en la Sala Carmen Peñaloza del Teatro Sarmiento (entrada gratuita) "El cordón" y "Entre el aquí y el ahora", un audiovisual y una instalación multimedia que -junto a otros trabajos de Mendoza, San Luis y La Rioja, que estrenarán en sus respectivas provincias los días 10 y 11 del corriente mes- son el broche de oro de la primera Diplomatura de Extensión Universitaria "Creación en Danza-Teatro", organizada por la Universidad Nacional de San Juan y el Instituto Nacional de Teatro, con el apoyo del Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia. Espacio de perfeccionamiento gratuito para el Nuevo Cuyo, su importancia radica en que tal como señaló este medio hace un año, durante su presentación, puede entenderse como "un importante paso que da la danza independiente local en su largo derrotero hacia la anhelada ley de danza e incluso hacia la carrera de danza en la universidad, tal como ya hace tiempo las tienen el teatro y la música".



"Estoy orgullosa de que la primera Diplomatura en Danza-Teatro del país haya salido de Cuyo y de la UNSJ, con el 100% de docentes cuyanos y cuyanas", valoró en charla con DIARIO DE CUYO Giselle Slavutzky, coordinadora de Contenidos y Equipo Docente de esta iniciativa, que contó con la participación de 50 profesores de la región y que hoy tiene 50 diplomados en total, de entre ellos 8 de San Juan, todas mujeres (de un total de 20 seleccionados por provincia).



"Hace un año lanzábamos la convocatoria en el medio de una pandemia, un proyecto enorme que ponía en diálogo a dos organismos como la UNSJ y el INT para encarar la necesidad de formación de la comunidad de la danza. En este año surfeamos muchísimos desafíos, virtualidad, presencialidad restringida, presencialidad plena, cambio de gestión en la universidad... Comprender las realidades de los y las estudiantes y ser sensibles y empáticas para que todos y todas pudieran tener la posibilidad de cursar y finalizar el trayecto. Hemos transitado una experiencia súper enriquecedora, sobre todo en cuanto experiencia de articulación institucional e intercambio interprovincial", agregó Slavutzky, que valoró que fuera el Teatro Sarmiento la sede presencial local: "Un lujo para cualquier artista poder hacer sus clases en este espacio icónico de la provincia", marcó.



Tras visibilizar los trabajos finales de la promoción 2021 y a sus hacedores, llegará una etapa de evaluación de la organización de la Diplomatura.



"A título personal reafirmo que todo lo que se viene gestando en San Juan está abriendo camino para crear instituciones que sostengan la actividad a largo plazo, como el Instituto de Danza y la carrera de danza. La Secretaria de Extensión de la UNSJ se ha puesto a disposición para acompañar las gestiones que tengan por finalidad discutir la apertura de la carrera y personalmente tomo esas palabras como un compromiso y el paso que hay que dar ahora colectivamente", agregó la coordinadora.

LAS OBRAS LOCALES



EL CORDÓN

Síntesis: Siguiendo el cordón que transporta el oxígeno para llegar a la cima de esa montaña donde me veo, te veo y nos veremos. El Cordón es una proyección intervenida de instantes de enlaces entre La Cordillera de los Andes y un embarazo, entre la palabra y la cuerpa, entre la computadora y la mano, entre preguntas y silencios.

Intérpretes: Adriana Elizabeth Cañizares, Betiana González

Asistencia técnica: Flavia Moncunill

Dirección: Adriana Elizabeth Cañizares Betiana González



ENTRE EL AQUÍ Y EL AHORA

Síntesis: Es aquí, pero no ahora. O ahora, pero no aquí. De ser aquí, ahora no es. A no ser que sea ahora, pero no aquí.

Intérpretes: Érica Fernández, Larisa Traistaru

Realización Audiovisual: Luis Kerman

Concepto Sonoro: Nicolás Rodríguez

Dirección: Larisa Traistaru, Érica Fernández