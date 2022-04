Ni política, ni fútbol, ni religión. El lunes pasado, a la grieta argenta de turno la marcó el versus Viciconte-Fonzi, luego de que la marplatense se alzara con el trofeo de MasterChef Clebrity en un final desdoblado y sin demasiadas sorpresas a partir del "lapsus" de Rocío Marengo, que felicitó a su amiga antes de hora, luego eliminó el mensaje y "aclaró" que fue un malentendido porque ella sólo hablaba de haber llegado a la final. Quizás ese posteo que se tomó como "spoiler" y cobró más fuerzas con una foto que Cubero subió a su TikTok, donde se lo veía junto a su mujer, Mica, y a Donato (que también eliminó rápidamente, pero...) contribuyó a que este fuera el broche de oro menos taquillero de las tres temporadas. De igual modo, los 16.6 y 17 puntos de rating cosechados domingo y lunes sobraron para convertirlo en el mejor menú de ambos días; y para retirarse de la grilla por la puerta grande, como el envío más visto de la pantalla chica; una sostenida performance a la que sólo le hizo un poco de sombra El primero de nosotros, del mismo canal.



Pero más allá de lo que se cocinaba en el piso, lo cierto es que el vuelta y vuelta que en paralelo se jugó en las redes sociales -donde Fonzi se recortó como el claro favorito y fue defendido a tenedor batiente por su ferviente fandom... aunque la blonda tenía sus aliados, tan bravos como ella- fue lo más jugoso del cierre; un condimento que sumó a la tercera definición.



"Ya hay fuerte enojo en Twitter porque asegura que debería haber ganado Tomás Fonzi por una enorme evolución a lo largo del certamen. Muchas fonzistas están indignadas por esta definición", dijeron de un lado. "8 meses de embarazo y la piba no te la caretea un poco. Quiero ganar". Le puso picante a la competencia, que en fin era eso. "Feliz por Mica Viciconte", replicaban del otro. "Mica Viciconte es como ese alumno que te recita tal cual el manual. Tomás Fonzi el que logra darle otro vuelta de tuerca, el que crea respuestas interesantes, reflexivas, que te muestra que sabe, aunque no lo creas", saltó uno. "Era un programa de competencia de cocina, si no querían ver competencia vayan a ver el canal gurmet (dixit). Ganó quien jugó bien, se preparo y fue funcional reality. Genia" reaccionó otro... Fueron apenas algunos de los fuegos que ardieron en los escenarios virtuales tras el veredicto del programa conducido por Santiago del Moro, que -como era de esperar- incluyó ingeniosos y divertidos memes.



¿Y ahora? Nunca hay que abandonar un éxito, dice la experimentada Chiqui Legrand. En esa línea, MasterChef dio paso a su spin off Manos arriba Chef! (de lunes a jueves, al término de El primero de nosotros) y el domingo próximo largará MasterChef Celebrity, La revancha, con un puñado de los que pasaron por esta edición. Así que a lavarse las manos, ¡porque todavía queda mucha masa para cortar!